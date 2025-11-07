Tony Maiello imita Gigi D'Alessio a Tale e Quale Show: dopo la prestazione non esaltante nei panni di Mahmood, arriva un'altra prova delicata

Tony Maiello imita Gigi D’Alessio a Tale e Quale Show: una prova nelle sue corde

Ultima puntata di Tale e Quale Show: per l’occasione, Tony Maiello imita Gigi D’Alessio. Il cantante in questa avventura ha stupito: al momento, infatti, è terzo nella classifica generale, con 302 punti, alle spalle solo di Samuele Cavallo, che ne ha 10 in più, e Pamela Petrarolo. Dunque Tony ha l’occasione di sfoderare una delle sue grandi prestazioni e cercare di blindare il podio, che appare comunque vicinissimo visto quanto fatto nelle puntate precedenti.

Come abbiamo detto, dunque, questa sera Tony Maiello imita Gigi D’Alessio. Una prestazione sicuramente nelle sue corde: partenopeo (nato a Castellammare di Stabia), Gigi rientra tra i suoi idoli: per questo le aspettative sono alte. Riuscirà Tony Maiello a convincere i fan? Sicuramente sì. In questa esibizione, infatti, il concorrente non può davvero sbagliare: dopo la prestazione non convincente della scorsa settimana, che purtroppo lo ha fatto finire al terzultimo posto con 37 punti (ovviamente solo nella classifica di giornata), ha l’occasione (importantissima) di riscattarsi.

Tony Maiello imita Gigi D’Alessio a Tale e Quale Show: nei panni di Mahmood non ha convinto

Come dicevamo, Tony Maiello imiterà questa sera Gigi D’Alessio. Sabato scorso, nei panni di Mahmood, non ha convinto. La prestazione non è stata delle migliori e neppure il trucco: la somiglianza, infatti, non c’era per nulla. Ma cosa ha pensato il pubblico dell’esibizione di Tony? Andiamo a leggere qualche commento. “Mahmood ha una voce incredibile che sembra quasi elettronica – digitale. Tony in questo caso è stato aiutato da un campionamento, tipo autotune, non l’ho trovato molto giusto nei confronti degli altri. Poi, come aspetto, sembrava Mango da giovane” scrive un telespettatore. E ancora: “Stasera non ci siamo proprio, molto bravo ma non era Mahmood“. E ancora: “Lui è sempre bravo, ma Mahmood è impossibile imitarlo”.