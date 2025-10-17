Tony Maiello imita Harry Styles a Tale e Quale Show: dopo il secondo posto nella terza puntata, ecco una nuova esibizione

Prosegue con risultati straordinari l’avventura di Tony Maiello a Tale e Quale Show. Il cantante di Castellammare di Stabia è risultato essere tra i concorrenti più quotati del programma e tra quelli che stanno stupendo di più. Al momento, infatti, la sua esperienza sta proseguendo nel migliore dei modi. Oggi, per la quarta puntata dello show, Tony Maiello imita Harry Styles a Tale e Quale Show. Una nuova esibizione nei panni di un artista diverso da quelli interpretati fino a questo momento per Tony, che venerdì scorso ha vestito i panni di Mango con “La Rondine“. Dunque, dopo il secondo posto nella terza puntata, ecco una nuova esibizione per il cantante di Castellammare, che è chiamato a fare bene anche oggi.

Tornando alla puntata di venerdì scorso, la terza, Tony Maiello ha ottenuto il secondo posto e come abbiamo detto è stato tra i migliori, tanto da ricevere persino i complimenti di una grande della musica, Laura Pausini. Laura, infatti, non solamente ha inviato un messaggio a Tony per complimentarsi con lui, ma ha anche commentato l’esibizione del cantante con queste parole: “Sei stato bravissimo Tony!”.

Tony Maiello a Tale e Quale Show: ora una nuova sfida

Dopo l’esibizione nei panni di Mango con la splendida “La Rondine”, Tony Maiello è chiamato a ripetersi interpretando Harry Styles. Una prova totalmente diversa, dunque, per il cantante partenopeo, che sta facendo benissimo in questa avventura. Prima ancora del secondo posto nella terza puntata, Tony aveva ottenuto il quarto posto nella seconda puntata. Nella prima, invece, ha addirittura vinto. Dunque una prima posizione, una quarta e dopo una seconda per Tony Maiello, che nelle tre puntate sempre stupito i giudici, lasciandoli a bocca aperta per la qualità delle sue straordinarie esibizioni. Anche oggi, nei panni di Harry Styles, riuscirà a convincerli? Staremo a vedere.