Grandi aspettative per Tony Maiello stasera a Tale e Quale Show 2025: dovrà imitare il vincitore di Sanremo Mahmood

Chi scenderà in pista stasera a Tale e Quale Show 2025? Ovviamente tutti i concorrenti, i più bravi e i meno bravi, al fine di divertirsi e di divertire il pubblico che aspetta lo scorrere dei giorni per poi sedersi sul divano a godersi il programma del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti. Tra i concorrenti anche Tony Maiello, che ha fame di riscatto e di risalire la classifica.

Nella scorsa puntata il cantante ha avuto modo di cimentarsi con un nome come Tiziano Ferro, che sembra stia tornando sulla cresta dell’onda dopo quello che gli è successo dal punto di vista sentimentale (la fine del suo matrimonio). E com’è andata? Molto bene dato che è salito sul podio: al primo posto Maryna con Christian Aguilera, ma lui subito al secondo posto.

Tony Maiello dovrà imitare Mahmood: il pubblico ha grandi aspettative

Il pubblico di Tale e Quale Show 2025 ha grandi aspettative perché Tony Maiello sarà chiamato a imitare uno dei cantanti più particolari del panorama musicale italiano: si sta parlando di Mahmood, per ben due volte vincitore del Festival di Sanremo (la prima volta da solo, la seconda in coppia con Blanco.

Nel caso in cui la sua imitazione dovesse colpire i giudici Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio potrebbe imporsi ancora di più nella classifica e puntare alla vittoria finale, anche se la strada non è ancora terminata. Ma non sarà facile perché Pamela Petrarolo dovrà imitare Fiorella Mannoia mentre Samuele Cavallo sarà Diodato. Una serata davvero imperdibile.

