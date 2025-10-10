Tony Maiello si prepara ad indossare i panni di Mango a Tale e quale Show 2025: imitazione difficile ma affascinante dopo la standing ovation con Ed Sheeran

Tony Maiello mette nel mirino il primo posto in classifica di Tale e quale Show, dopo averlo assaporato nella prima puntata e solo sfiorato nella seconda. Con Ed Sheeran, il concorrente si è guadagnato una bella standing ovation, che però non è bastata a superare Samuele Cavallo nella lotta ai vertici. Questa sera, venerdì 10 ottobre, torna quindi in pista con tanta voglia di stupire e riprendersi la vetta della classifica con l’imitazione di Mango.

Secondo molti internauti è proprio Tony Maiello il vincitore annunciato di questa edizione – o comunque uno dei papabili – poiché ha qualità vocali eccezionali, nonché ottime abilità nell’imitazione. Effettivamente ripensando anche solo all’imitazione della scorsa settimana, Tony Maiello è riuscito a convincere sotto ogni punto di vista, confermandosi artista tutto tondo. Stasera riuscirà a ripetersi e a migliorarsi con Mango?

Tony Maiello si trasforma in Mango a Tale e quale show 2025: un omaggio affascinate

Tony Maiello si trasforma in Mango nella terza puntata di Tale e quale Show 2025 e cresce la curiosità di vederlo all’opera dopo una settimana molto impegnativa. Le esercitazioni dello showman si sono concentrate soprattutto sulla mimica, senza dimenticare la voce inimitabile dell’indimenticabile cantautore. Chissà con quale brano ci stupirà questa sera Tony Maiello che, con l’imitazione di Mango si candida per la vittoria di questa terza puntata. Ci riuscirà?

Fari dunque accesi su un personaggio non facile da imitare, ma che rappresenta una sfida affascinante. Da Oro a La Rondine, passando per Primavera, Mediterraneo e Come l’acqua, sono davvero tante le canzoni di Mango che hanno fatto la storia e lasciato un segno indelebile nella musica italiana. La palla ora passa a Tony Maiello, per omaggiarlo a dovere.