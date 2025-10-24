Tony Maiello sarà Tiziano Ferro questa sera a Tale e Quale Show: dovrà risollevarsi

Tra i concorrenti che vedremo nella quinta puntata di Tale e Quale Show ritroveremo anche Tony Maiello, una delle grandi rivelazioni di questa edizione del programma condotto da Carlo Conti. Reduce da un deludente ottavo posto, Maiello è stato sorpassato in vetta da una bravissima Pamela Petrarolo, cresciuta di puntata in puntata fino a prendersi per adesso il trono. La serata odierna però potrebbe riportare Tony Maiello ai vertici, visto che l’imitazione di Tiziano Ferro sembra calzargli a pennello, vedremo come andranno effettivamente le cose ma anche sui social sono in molti ad esserne certi:

Come è morta Mia Martini?/ Le vere cause ancora avvolte nel mistero: i dubbi di Loredana Bertè

“E’ da vittoria certa o quasi, vedrete che risalirà subito, è un’imitazione molto adatta al suo personaggio”. Sicuramente Tony Maiello potrebbe trovarsi a proprio agio nei panni della star italiana e capace di regalare alla nostra musica brani iconici come Indietro, Il mio regalo più grande, Alla mia età e tanti altri pezzi da brividi e amati da più generazioni. Adesso toccherà a Tony Maiello regalare la sua versione di Tiziano Ferro.

Cos'è il "Sistema Pavia" e cosa c'entra con Garlasco/ L'indagine sullo scambio di favori interno alla Procura

Tony Maiello diventa Tiziano Ferro: la grande occasione di risalire

Settimana scorsa Tony Maiello, vincitore di Sanremo tra le Nuove proposte in passato con la canzone Il linguaggio della resa, è finito nei bassifondi nella classifica a Tale e Quale Show. E questa sera tenterà di riscattarsi dopo i giudizi non troppo positivi da parte dei giudici nella scorsa puntata.

Vedremo se Tony Maiello riuscirà a risalire dopo il passo falso di qualche giorno fa, che gli è costato la discesa in classifica, ma ancora niente è deciso. La versione di Harry Styles non Tale e Quale, anche i social si sono trovati d’accordo riguardo alla performance, vedremo se ci saranno dei passi in avanti questa sera, la sfida a Pamela Petrarolo appare lanciata.

Edoardo Bennato/ La carriera e la rivincita contro chi non credeva in lui: "Mi dissero che ero finito"