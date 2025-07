Tony McCarroll, il batterista ricorda il suo allontanamento dagli Oasis: la verità a distanza di anni

A distanza di anni l’ex batterista degli Oasis Tony McCarroll vuota il sacco e ricorda uno dei momenti più celebri della sua carriera. L’artista infatti venne licenziato dalla formazione musicale tra le più amate di tutti i tempi. Un episodio che dopo tanto tempo continua a rimbombare nella sua mente, consapevole di aver commesso degli errori che ha pagato a prezzo carissimo in quel periodo. Nel suo libro “Oasis The Truth: My Life As Oasis’s Drummer Tony McCarroll”, il batterista ha deciso di scavare a fondo tirando fuori delle verità importanti riguardo a quella fase di vita. A riguardo Tony McCarroll ha raccontato:

“Ci fu un incidente a Parigi. Ero accanto alla stanza d’albergo di Noel, cosa che non sapevo. Litigai con una ragazza con cui stavo e il giorno dopo stavamo facendo il soundcheck. Avevo appena finito il mio pezzo, lui si girò e, davanti a tutti, mi disse: ‘Amico, se mi tieni di nuovo sveglio, verrai licenziato'” le sue parole tornando con la mente all’accaduto diversi anni fa. Un momento che ha segnato la vita di Tony McCarroll.

Tony McCarroll e l’addio agli Oasis: il retroscena

Tornando con la mente a quanto accaduto, il celebre batterista allontanato dagli Oasis ha colto l’occasione per parlare nel suo libro di quanto accaduto qualche anno fa. Ricordando l’episodio che ha portato al suo allontanamento dalla band, Tony McCarroll ha raccontato con amarezza e un filo di delusione persistente nonostante siano trascorsi molti anni:

“Probabilmente feci la cosa più stupida che abbia mai fatto in vita mia, lo affrontai dicendogli: ‘Non mi parlerai più in quel modo, cazzo’. Solo poche settimane dopo ricevetti il benservito” ha raccontato il batterista sugli Oasis che poche settimane fa hanno sancito la loro Reunion ufficialmente grazie al concerto a Londra.

