Nella giornata di oggi Piera Maggio tornerà a parlare della scomparsa della sua Denise Pipitone nello studio di Verissimo – sempre su Canale 5 con Silvia Toffanin – e tra i tanti argomenti che potrebbe voler affrontare possiamo aspettarci anche un citazione alle figure di Tony Pipitone e Pietro Pulizzi: a chi si credesse chi sono e cosa fanno oggi, a 20 anni di distanza dalla sparizione della bambina che all’epoca aveva solo 4 anni, risponderemo a brevissimo; partendo però dal fatto che il primo è il padre legale di Denise Pipitone, mentre il secondo è il padre biologico, nonché – rispettivamente – l’ex marito e l’attuale compagno di Piera Maggio.

L’evidenza del fatto che Tony Pipitone non fosse il padre biologico della piccola Denise venne alla luce – tanto per lui, quanto per noi ‘spettatori’ della vicenda – qualche giorno dopo la sparizione, quando Piera Maggio ammise agli inquirenti (guadagnandosi pure una denuncia per ostruzione alla giustizia dato che avrebbe tenuto nascosta un’informazione potenzialmente vitale per le indagini) che la bimba era nata dalla relazione extraconiugale con Pietro Pulizzi, che – peraltro – in quel momento era sposato con Anna Corona.

Quest’ultima – vale giusto la pena ricordarlo brevemente – finì anche al centro di un’indagine personale con l’ipotesi che potesse essere la mandante del rapimento assieme alla figlia Jessica dato che non avrebbero mai visto di buon occhio la relazione tra il marito/padre e la mamma di Denise: pista accuratamente vagliata e sostenuta da alcune suggestioni e che nel 2013 è stata completamente archiviata per insufficienza di prove.

Chi sono Tony Pipitone e Pietro Pulizzi i due ‘padri’ di Denise Pipitone: la vita privata dopo il 2004

Tornando al punto di partenza, dopo la sparizione di Denise Pipitone e la scoperta della relazione extraconiugale della moglie, Tony ha deciso di farsi da parte lasciando il tetto coniugale (dopo un ovvio divorzio) e non abbiamo alcuna informazione sulla sua attuale vita privata; ma sappiamo che negli anni ha continuato a rivendicare il suo fermo amore per la piccola che aveva cresciuto pensandola sua figlia e mettendosi a disposizione per l’eterna battaglia dell’ex moglie: solo recentemente – infatti – è stato proprio lui a chiedere la riapertura delle indagini.

Più o meno lo stesso discorso – ma in parte al contrario – potremmo farlo anche per Pietro del quale non abbiamo grandi informazioni fuorché per la sua professione di autista dei bus: dopo la scomparsa di Denise ha divorziato dall’ex moglie Anna Corona e (più o meno nello stesso periodo) ha iniziato una relazione pubblica con Piera Maggio che prosegue ancora oggi dopo vent’anni di battaglia comune per ritrovare la loro piccola.