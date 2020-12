Tony Reale/ Finalista di The Voice Senior: “ho il cuore che va a duemila”

Tony Reale è uno dei finalisti di The Voice Senior, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici trasmesso in prima serata su Rai1. Sabato 20 dicembre 2020 finalmente scopriremo chi sarà il vincitore della prima edizione del talent show over 60 che ha riscosso un grandissimo successo da parte del pubblico. Tra i concorrenti che più di tutti si sono fatti notare c’è sicuramente lo showman pratese Tony che è tra i più acclamati di questa edizione. Un artista a 360° che ha conquistato tutta la giuria, ma ha preferito entrare nel team di Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine. Lo showman pratese si è esibito sul palcoscenico di The Voice Senior con la hit “A Saint Tropez” di Peppino di Capri. Poco prima di cantare ha detto: “ce la metterò tutta, poi si starà a vedere”. Una performance che ha conquistato tutti, compresi i giudici Al Bano e Jasmine Carrisi, Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio che in fase di scelta hanno preferito portare lui alla finale e non Alida.

Tony Reale in finale a The Voice Senior: vincerà?

“Ho il cuore che va a duemila. Ma questi cantano da Dio” è stata la reazione di Tony Reale, uno dei finalisti di The Voice Senior. Lo showman pratese durante la sua longeva carriera nel mondo dello spettacolo può vantare anche diverse esperienze sul grande schermo. Tony, infatti, ha lavorato anche come attore recitando in diversi film di successo: da “Un ciclone in famiglia” con Massimo Boldi, mentre in televisione ha partecipato ad una delle trasmissioni cult della televisione italiana come “Indietro Tutto” di Renzo Arbore. Che dire: i presupposti per una vittoria finale ci sono tutti. Chissà che Tony, all’età di 84 anni, non possa aggiungere al suo curriculum anche la vittoria alla prima edizione di The Voice Senior. Per scoprirlo non resta che seguire la finale su Rai1.



