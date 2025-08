Tony Renda torna a parlare di Temptation Island e dell'ex fidanzata Jenny Guardiano, spiegando cosa non è andato tra loro dopo il programma

In una lunga intervista a Fanpage, Tony Renda torna non solo a parlare della sua esperienza a Temptation Island, ma anche della rottura con la fidanzata Jenny Guardiano. Tony è stato uno dei protagonisti assoluti dello scorso anno, ed è ancora oggi un personaggio molto chiacchierato del programma, soprattutto per il suo rapporto oggi burrascoso con Jenny. A proposito di Temptation Island, Tony, che nella vita fa il deejay, ha ammesso di non aver saputo sfruttare la popolarità che gli ha dato il reality, facendo anzi un vero disastro.

Perché coppie di Temptation Island 2025 hanno profili social chiusi?/ "C'entra il Grande Fratello di Ventura"

“Non avendo esperienza, non avendo mai fatto tv, ho fatto un disastro. – ha ammesso Renda – È stata una bella opportunità, ma non l’ho sfruttata bene e sono tornato a fare quello che facevo prima.” Ha quindi spiegato di aver commesso errori nella comunicazione col pubblico: essendo abituato ad avere a che fare con persone della sua età, non è riuscito ad adattarsi al linguaggio dei tanti giovani che hanno iniziato a seguirlo. “Ho continuato a fare quello che facevo prima, ma mi sono reso conto che (quel pubblico, ndr) non era adatto per me.”, ha quindi spiegato.

Antonio Panico incontra tentatore Francesco in discoteca dopo Temptation Island 2025/ L'incredibile reazione

Tony Renda di Temptation Island: “Rottura con Jenny Guardiano? Non c’era più terreno per costruire”

E con Jenny Guardiano? Cos’è davvero accaduto? Tony ha spiegato di aver capito, dopo la partecipazione a Temptation Island, che non era più in grado di renderla felice, motivo per il quale ha deciso di lasciarla. “L’amore era forte, eravamo insieme da 7 anni, e il cambio di direzione da parte sua, secondo me, è stato dettato da terzi.”, ha però tenuto a precisare, spiegando che, secondo lui, oggi lei è furiosa con lui, e continua ad attaccarlo, proprio per questa drastica scelta presa: “non se l’aspettava… Era convinta del mio amore”. Eppure, secondo lui, è stata lei a metterlo nella condizione di lasciarla: “In 7 anni siamo sempre riusciti a trovare una soluzione, ora non c’era più terreno per costruire.”