Tony Renda di Temptation Island ha una nuova fidanzata dopo Jenny Guardiano? Il deejay avvistato con un'altra donna

Non sono soltanto i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ad alimentare il gossip di questa calda estate, ma anche alcuni che hanno fatto appassionare il pubblico nelle scorse stagioni. In particolare, nelle ultime settimane sono tornati nel mirino del gossip Tony Renda e Jenny Guardiano, coppia che tanto ha fatto parlare lo scorso anno e che, dopo aver avuto un ritorno di fiamma, si è poi detta bruscamente addio.

Temptation Island 2025, cos'ha detto Andrea a Rosario nella nota telefonata/ Rumor bomba: "Con Lucia..."

E tanti sono stati gli scontri a distanza in questi ultimi giorni, fatti di pesanti accuse lanciate da Jenny attraverso i social. Tony, dal suo canto, aveva manifestato il desiderio di riappacificarsi con l’ex fidanzata, ammettendo di amarla ancora. Poi, qualche tempo dopo, il deejay è tornato sui social con un video nel quale ha dichiarato di aver lasciato lui Jenny “Perché a volte l’amore va lasciato affondare, per riuscire a risalire.“, ha scritto in un post su Instagram.

Temptation Island 2025, Alessio Loparco: polemica per i post di 10 anni fa sui social/ “Cerco un avvocato”

Temptation Island, Tony Renda avvistato con un’altra donna; è la nuova fidanzata?

Nelle ultime ore, questa storia ha però avuto un nuovo risvolto. Tanti credevano che Tony fosse in realtà ancora innamorato di Jenny e che le stesse provando ancora tutte per tornare con lei, ma il deejay è stato invece paparazzato insieme ad un’altra donna.

A ricevere la segnalazione, poi ripubblicata attraverso il suo profilo Instagram, è stata Deianira Marzano, che ha proprio postato la foto in cui si vede Tony con un’altra donna. La segnalazione recita: “Ho appena visto Tony Renda di Temptation Island a Ibiza con un’altra ragazza”. La foto è quindi commentata da Marzano con la scritta “Nuova fidanzata per Tony”. Insomma, dallo scatto si presume che Tony abbia archiviato definitivamente la relazione con Jenny e si sia tuffato in una nuova avventura amorosa, che poi sia una fidanzata vera e propria, questo lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

Simone ha già tradito Sonia B dopo Temptation Island?/ Voce choc: "Ha rivisto una tentatrice". Web trema