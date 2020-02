Tony Renis/ Omaggio e duetto con Fiorello: “Dirigerà l’orchestra e…” (Sanremo 2020)

Tony Renis sarà questa sera nel parterre di ospiti speciali del quarto appuntamento del Festival di Sanremo 2020: assieme ai più giovani Ghali, Dua Lipa, Coez (che dovrebbe secondo alcune indiscrezioni duettare assieme a Gianna Nannini), protagonista in qualità di ospite speciale sarà pure dunque l’81enne cantautore milanese che all’anagrafe risponde al nome di Elio Cesari. Infatti quest’anno Amadeus ha voluto il cantautore e produttore discografico per una sorta di omaggio come peraltro già accaduto nel corso della seconda serata per i Ricchi e Poveri, protagonisti proprio sul palco del Teatro Ariston di una clamorosa quanto storica reunion: la conferma della presenza di Tony Renis, peraltro, è arrivata a seguito dell’ennesimo show di Fiorello nella penultima conferenza stampa (quella che anticipava il suo giorno di “riposo”), quando ha spiegato ai giornalisti presenti che tra le chicche di questa edizione ci sarebbe stata la sua esibizione in compagnia dello stesso Renis.

TONY RENIS, L’OMAGGIO DI SANREMO: “DUETTO CON FIORELLO E…”

“Quest’anno duetterò con Tony Renis che poi dirigerà anche l’orchestra sulle note di ‘Quando, quando, quando’…” aveva rivelato lo showman siciliano nel corso della sopra menzionata conferenza stampa, scherzando poi anche sul fatto che l’81enne artista gli avrebbe fatto già negli ultimi giorni circa 650 telefonate “per chiedermi quando si prova”. Tuttavia al momento non sono noti altri dettagli a proposito dell’esibizione di Renis in coppia con Fiorello e lo stesso Claudio Fasulo, vice direttore Rai, è rimasto molto abbottonato anticipando alla stampa che al cantautore che ha scritto pezzi memorabili della storia della canzone italiana quali “Quando, quando, quando”, “Una per tutte” e svariati altri verrà tributato un omaggio a sorpresa. Peraltro dallo stesso entourage di Renis fino ad ora non è filtrata alcuna indiscrezione ma è probabile che molto sarà lasciato all’estro di Fiorello, sulla cui presenza questa sera però va detto che si nutre qualche dubbio dopo le recenti polemiche legate all’uscita infelice di Tiziano Ferro. “Canterò metà in inglese e metà in italiano” aveva aggiunto in precedenza lo stesso Rosario, parlando di un bellissimo arrangiamento per il pezzo che dovrebbe essere suonato questa sera e che per Renis rappresenterà il primo ritorno a Sanremo dal lontano 2004, quando della kermesse canora fu il direttore artistico tra le polemiche.

