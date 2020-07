Tony Sperandeo/ “Bestemmio ma vado in chiesa, la mia disgrazia? L’ho superata”

Il grandissimo attore palermitano Tony Sperandeo, è stato ospite in collegamento stamane di “C’è Tempo Per…”, in diretta su Rai Uno. Il tema della puntata di oggi è “Buoni o cattivi”, e il 67enne siciliano è famoso in particolare per i suoi ruoli da duro, come ad esempio nella mitica serie Rai “La Piovra”: “Buono o cattivo? Bisogna capire cosa si intende per cattiveria. Io penso di essere un buono però ogni tanto mi incavolo, mi inca*zo, ma questo non significa che sono cattivo, ma sono incaz*oso. Ho fatto un film che io ero un prete inca*zoso, ma ero un prete”. Sulla sua città d’origine: “Palermo è una delle più belle città al mondo, c’è il mare, c’è la cultura, c’è tutto, Purtroppo ci sono altre cose di cui sappiamo benissimo, ma non dobbiamo fare di tutta l’erba un fascio”. Sperandeo ha proseguito: “Ho fatto tanti lavori, poi questa faccia mi ha aiutato per il cinema. Non capisco però perchè i belli devono fare i buoni e i brutti i cattivi, perchè? Dove sta scritto? Questa faccia mi ha aiutato tantissimo – ha aggiunto – penso di essere un ottimo caratterista, però poi mi hanno identificato i produttori e registi. Ho fatto 7 anni a “La squadra” – ha ricordato – un prodotto Rai ma non se lo ricorda nessuno, ho fatto anche il carabiniere, il colonneo della finanza… mi vengono sempre identificato come il cattivo. L’importante è essere persone per bene nella vita. Sono molto avvezzo a questi ruoli che mi viene facile e spontaneo, la strascicata siciliana? Si usava una volta ora non si usa più”.

TONY SPERANDEO: “NELLA VITA BISOGNA METTERSI A NUDO”

Sperandeo ha poi fatto un discorso profondo sulla debolezza: “Uno si deve mettere a nudo, deve mettere a nudo le proprie debolezze. Io bestemmio ma vado in chiesa la mattina, certe volte ho pianto. Forse avrei dovuto usare meglio il tempo, non condivido la frase ‘si stava meglio quando si stava peggio’. Io sono debole e mi piace dirlo, bisogna sapere anche chiedere scusa, essere bambini”. La vita di Sperandeo è sempre legata al mondo del cinema e della tv: “Nel mio terzo tempo sto cominciando a fare meno l’attore ma scrivo di più assieme alla mia compagna Barbara che è un’attrice”. Sperandeo ha parlato brevemente anche della tragedia che lo colpì ormai vent’anni fa, il suicidio della moglie: “Dei momenti duri non ne voglio parlare, ho avuto una brutta disgrazia, con i miei figli ci eravamo allontanati ora ci siamo riavvicinati, ho la fortuna di avere una compagna come Barbara, ho superato quella disgrazia, sono cose che purtroppo accadono. Il tempo cammina, inesorabile, non si ferma mai, bisogna imparare a parlare il suo stesso linguaggio, se ti fermi a pensare vai fuori tempo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA