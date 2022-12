Tony Toscano innamorato di Sarah Altobello: “Attilio Romita? Viscido e squallido”/ “Al GF Vip lo ribalterei!”

Tony Toscano distrugge Attilio Romita dopo le dichiarazioni piccanti fatte su Sarah Altobello al GF Vip

Tony Toscano è il manager di Sarah Altobello ma da tempo si parla di un rapporto molto più profondo. Se la gieffina parla di ‘amicizia’ nei confronti dell’uomo, lui ammette di esserne innamorato. Lo fa nel corso di una chiacchierata in diretta su Instagram con Biagio D’Anelli dove scaglia parole molto dure contro Attilio Romita. Quest’ultimo si è infatti reso protagonista recentemente di dichiarazioni piccanti sulla Altobello, ammettendo di esserene attratto.

Tony Toscano non si trattiene e anzi è pronto a replicare a Romita: “Attaccò un mio artista, Giucas Casella, con aggettivi che oggi sembrano cucini addosso a lui, come ‘vecchio’, ‘bavoso’, ‘porco’, ‘viscido’, con la differenza che il mio artista questa cose non le ha fatte.” tuona il manager. E continua: “Invece il signor Romita, che ha infilato la lingua in bocca in video, quando c’era il gioco della bottiglia, dimostrandosi un concorrente un po’ troppo aggressivo nei confronti delle donne, che sono invece da corteggiare…”

In merito alle parole dette da Attilio su Sarah Altobello, Tony Toscano ha poi dichiarato: “Sentire quello che Romita ha detto mi ha fatto allontanare da quella figura di giornalista serio perché manda messaggi che danneggiano l’opinione pubblica.” E ancora: “Non ha avuto rispetto nei miei confronti che ho palesato il mio amore per Sarah con un messaggio aereo, e soprattutto non ha avuto rispetto per la sua compagna!”

Per Tony Toscano anzi Attilio Romita si è lasciato andare ad “una fase così decadente, squallida, – per questo – è una persona viscida, senza nessun principio morale. In questo momento sono arrabbiato con lui per le affermazioni volgari fatte verso Sara. Andrei al GF e lo ribalterei perché una persona così non si merita di stare al GF Vip.” E chissà che Alfonso Signorini non ascolti questo appello e ci regali in diretta il confronto tra Romita e Tony Toscano…

