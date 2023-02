Tony Toscano, manager di Sarah Altobello/ Proposta di matrimonio al GF Vip? “Sarei l’uomo più felice”

Sorpresa in arrivo per Sarah Altobello: il suo manager Tony Toscano possibile ospite al GF Vip

Una nuova attesissima puntata del Grande Fratello Vip si appresta ad incollare i telespettatori allo schermo questa sera, con imperdibili sorprese e novità all’orizzonte. Come accennato dal presentatore, Alfonso Signorini, nel corso dell’ultimo daytime, al centro dell’attenzione questa sera ci sarà nuovamente Sarah Altobello che riceverà una visita speciale e particolarmente gradita. Dopo l’ingresso in casa di sua madre nelle scorse settimane, è molto probabile che si tratti di un’altra persona nel cuore della showgirl: il suo manager Tony Toscano.

La persona che questa sera dedicherà una commovente sorpresa per Sarah Altobello non è stata svelata da Alfonso Signorini, ma i fan del GF Vip hanno già fatto partire il toto ospite. Tra i più papabili, soprattutto in virtù delle dichiarazioni rilasciate di recente proprio sulla showgirl, ci sarebbe Tony Toscano. L’uomo è attualmente il suo manager nonché storico amico, o forse qualcosa di più. Alcune settimane fa aveva infatti accennato ad un particolare sentimento nei confronti di Sarah Altobello, palesemente più forte di una longeva amicizia o di un sodalizio professionale.

La dichiarazione d’amore di Tony Toscano per Sarah Altobello

Il possibile ingresso di Tony Toscano nella Casa del GF Vip come ospite a sorpresa per Sarah Altobello, potrebbe far luce ulteriormente sul rapporto tra i due. La showgirl non ha mai nascosto la stima e l’affetto nei confronti del suo manager, ma senza andare oltre con le parole con invece fatto dall’uomo. In una recente intervista rilasciata per Fanpage, Toscano aveva infatti dichiarato: “Sposare Sarah? Non dipende da me, è lei che deve decidere. Io sono lì che aspetto… Mi piacerebbe che lei nella Casa dicesse queste cose qui, sarei l’uomo più felice del mondo”.

Piuttosto inequivocabili le parole di Tony Toscano nel riferirsi al rapporto con Sarah Altobello, decisamente più vicine all’amore che all’amicizia. Dal canto suo la showgirl non ha mai palesato la medesima aspirazione, anzi, ha avuto anche una sorta di flirt con Attilio Romita che però non ha avuto un esito felice. “Ci sono rimasto male: Attilio Romita ha esagerato nelle esternazioni sulla mia cara Sarah”. Queste le parole del manager in riferimento alla pseudo liaison tra la sua assistita, Sarah Altobello, e il giornalista.











