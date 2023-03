Tony Toscano, proposta di matrimonio a Sarah Altobello/ Lei: “Ci penserò ma…”

Tony Toscano, rose e anello per Sarah Altobello

Tony Toscano, noto agente di Vip, è il presunto fidanzato di Sarah Altobello. Non appena la concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata eliminata dal gioco e ha lasciato la Casa, il manager si è catapultato fuori dagli studi per… Chiederle la mano! Come rivelato da Alfonso Signorini, in questi mesi Tony ha scritto quotidianamente lettere alla redazione del GF Vip per chiedere di poter fare una sorpresa a Sarah.

EDOARDO FRANCO, CHI È VINCITORE DI MASTERCHEF ITALIA 12/ "Ora investirò sulla cucina"

Toscano si è presentato fuori dalla Casa con un enorme mazzo di rose e un anello, chiedendole la mano. L’ex concorrente non ha risposto alla proposta, anzi, quando il manager le ha proposto di andare con lei in auto, perché vuole “portarla via”, lei ha chiesto invece di poter andare in studio per abbracciare Alfonso Signorini e gli ex compagni di gioco. Incalzata da Alfonso, la Altobello ha poi risposto: “Il matrimonio non è nelle mie corde ma ci faccio un pensierino. Ma gli voglio bene”.

LEGGI ANCHE:

Justin Bieber e La sindrome di Ramsay Hunt/ Ha cancellato il tour mondialeMattia Tagetto, chi è il finalista di Masterchef Italia 12/ “Amici, amici e poi ti rubano…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA