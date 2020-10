Tonya Harding, vera storia dell’ex pattinatrice/ Aggressione Kerrigan e scandali..

tonya haLa vera storia di Tonya Harding racconta un’infanzia molto difficile e sofferta. L’ex pattinatrice e atleta statunitense, nata a Portland nel 1970, ha raggiunto successi prodigiosi nel corso della sua carriera, malgrado una gioventù travagliata, caratterizzata anche da alcuni problemi di salute. Tonya Harding è stata la seconda donna, dopo la nipponica Midori Itō, ad eseguire un triplo axel in una competizione ufficiale. La popolarità della pattinatrice, a suo malgrado, non è tanto dovuto ai meriti sportivi, quanto al coinvolgimento nella scandalosa aggressione del 1994 alla pattinatrice Nancy Kerrigan. Gli inquirenti infatti accertarono la responsabilità della Harding nell’agguato alla sua rivale; un fatto che provocò sdegno soprattutto all’interno della federazione statunitense di pattinaggio. I vertici le avrebbero voluto togliere il posto nella squadra olimpica, ma il rischio di una causa legale contro una potenza come Tonya Harding li fece desistere.

Tonya Harding, il regista del film Tonya: “ha avuto una vita molto complicata”

Leggendo la biografia di Tonya Harding emerge un quadro contrastante: da una parte i risultati e le capacità da atleta, dall’altra il nebuloso caso Nancy Kerrigan. Una storia travagliata quella della Harding, fin dall’infanzia, che ha ispirato Craig Gillespie nella realizzazione del film Tonya, uscito nel 2017. Per il regista i media hanno calcato troppo la mano nei suoi confronti, descrivendola in maniera eccessivamente negativa: “L’hanno sempre dipinta come la cattiva, ma la sua vita è stata molto più complicata e tragica di quanto non sembri. Senza nulla togliere a Nancy Kerrigan, perché quello che le è successo è terribile, mi sembrava che la storia di Tonya fosse diversa da com’era stata raccontata. Volevo umanizzarla provando a mettermi nei suoi panni”, si legge sul sito hotcorn.com. Il film, dunque, ripercorre le varie tappe della carriera e della vita privata di Tonya Harding, una saltatrice grandiosa, capace agguantare traguardi pregevoli nel 1991 e di iniziare la sua parabola discendente subito dopo.



