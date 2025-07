Alessia e Jacopo di Too Hot to Handle Italia sono stati trascurati all'interno del reality? Monta la polemica dei fan e lei interviene: ecco cos'è successo

Too Hot to Handle Italia, poco spazio a Alessia e Jacopo? La polemica dei fan

È sbarcata da pochi giorni su Netflix la prima edizione di Too Hot to Handle Italia, spin off del reality show britannico che sta spopolando in tutta Europa e non solo sulla celebre piattaforma. La prima edizione italiana ha visto come protagoniste 5 coppie che, esattamente come per le edizioni originali, si sono ritrovate a conoscersi in un resort sulla spiaggia; solo conoscenze profonde e rapporti autentici e spontanei, niente rapporti fisici, sessuali e nemmeno baci, pena la decurtazione del ricco montepremi in denaro.

I 10 concorrenti alla fine hanno dato vita a 5 coppie che hanno avuto modo di conoscersi in maniera più approfondita all’interno della trasmissione. Eppure c’è una coppia, quella composta da Alessia Toso e Jacopo Tommasini, che non avrebbe ricevuto la giusta visibilità all’interno del reality.

A differenza delle altre coppie, infatti, a loro sarebbe stato riservato poco spazio e avrebbero ricevuto pochissimi screentime, al punto che non sarebbe stato mostrato al pubblico nemmeno il loro appuntamento.

Alessia e Jacopo trascurati? Lei: “Non hanno mostrato né date né luce verde…“

Proprio in merito al trattamento riservato a Alessia e Jacopo a Too Hot to Handle Italia, la stessa Alessia è intervenuta condividendo un piccato video sul suo profilo TikTok, con la seguente didascalia: “Quando nello show non hanno mostrato né il tuo date né la luce verde che avete avuto“. Evidente la delusione della concorrente per alcune scene tagliate, dal momento che il date con Jacopo c’è stato eccome ma non sarebbe stato mostrato al pubblico.

Sotto il video TikTok i fan del programma hanno lasciato numerosi messaggi di sostegno alla concorrente, criticando le scelte di montaggio. “Ma infatti mi sembrava strano che non aveste mai avuto un appuntamento“, dice scettico un utente. “Non ho capito perché vi hanno trascurati così“, si domanda un altro.

E ancora c’è chi si chiede: “Io non capisco perché, alla fine con il girato che avevano potevano fare anche 1 o 2 episodi in più.. forse le altre edizioni avevano le stesse puntate e non volevano cambiare la durata?“. A questa domanda, Alessia ha risposto: “Dovevano fare per forza 8 episodi…quando ho chiesto spiegazioni mi hanno detto che erano quelle le direttive“.