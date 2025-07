Too Hot to Handle Italia, quali coppie stanno ancora insieme e quali si sono lasciate dopo la fine del reality? Svelato il destino dei concorrenti...

Lo scorso 18 luglio 2025 ha debuttato su Netflix Too Hot to Handle Italia, condotto da Fred De Palma: trattasi della prima edizione dello spin off del reality show televisivo nato nel Regno Unito, che sta spopolando in tutta Europa e non solo. Anche in questa prima edizione made in Italy il format alla base è lo stesso: protagonista è infatti un gruppo di dieci giovani single, diviso tra ragazzi e ragazze, che dovranno convivere per un certo periodo di tempo presso un resort sulla spiaggia.

L’obiettivo principale è quello di instaurare rapporti autentici, basati sulla spontaneità e sulla conoscenza dell’altro, senza alcun fine sessuale. In palio c’è un ricco montepremi in denaro che tuttavia rischia di essere decurtato se i concorrenti instaurano rapporti anche fisici: vietati non solo rapporti sessuali ma anche i baci.

In questa prima edizione si sono instaurati diversi rapporti tra i protagonisti ma, alla fine del reality, com’è la situazione tra le coppie? Chi è rimasta ancora insieme e chi invece ha preso strade separate?

Too Hot to Handle Italia: quali coppie stanno ancora insieme e quali si sono lasciate?

Tra le coppie nate durante Too Hot to Handle Italia, in questa prima edizione disponibile su Netflix, c’è sicuramente quella composta da Alessandro e Carlotta. Tra le coppie più amate troviamo anche Michelle e Klodian, che hanno legato moltissimo nel corso della trasmissione, così come Altea e Daniele; ma qual è la situazione attuale delle coppie?

A riportarlo è la blogger Gemma Palagi sulle sue Instagram stories, come riportato da Isa e Chia: “Volete sapere quali coppie di too hot to handle Italia stanno ancora insieme? Nella prossima storia ve lo dico!“.

La blogger successivamente specifica, in riferimento ai concorrenti, che “nessuno di loro l’ha ancora potuto dire, sono sotto contratto“. E, infine, a distanza di un anno dal termine dell’edizione, rivela che “solo una coppia sta ancora insieme: Michelle e Klodian. Tutte le altre sono scoppiate“.