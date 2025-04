Toon Lobach è tra i ballerini protagonisti dello show evento “Viva la danza” dell’Étoile Roberto Bolle che omaggia una delle arti più amate del nostro Paese: la danza. Il ballerino di origini olandesi è pronto a condividere ancora una volta il palcoscenico con Roberto Bolle in una serata che si preannuncia unica nel suo genere. Ma chi è Toon Lobach? Nato nei Paesi Bassi, Toon ha iniziato a ballare giovanissima presso la “5 O’Clock Class”, una scuola di danza diretta da Jocelyn Bergland. Successivamente si è perfezionato studiando alla Dutch National Ballet Academy riuscendo in contemporanea anche a sostenere un tirocinio presso la Nederlands Dans Theater 2. Poco dopo è entrato nella compagnia diretta da Nancy Euverinck e Fernando Hernando Magadan ballando dove ha ricoperto il ruolo di ballerino per tre anni.

La svolta decisiva arriva nel 2020 quando decide di diventare un ballerino freelance per realizzare tutti i suoi sogni. E’ l’inizio di una carriera che l’ha portato a girare il mondo esibendosi con grandissimi ballerini e coreografi di fama internazionale.

Toon Lobach e la svolta nella sua carriera:”Ho smesso di divertirmi con la danza e mi sono infortunato”

La scelta di diventare ballerino freelance per Toon Lobach è arrivata in un momento molto delicato della vita di Toon Lobach che, intervistato dalla stampa locale, ha confessato: “il lavoro era così intenso che non avevo il tempo per nient’altro” al punto che l’ambiente professionistico era diventato “estenuante. Ho smesso di divertirmi con la danza e mi sono infortunato, quindi ho deciso di andarmene”. Una scelta comprensibile quella del ballerino che, dopo aver trascorso tantissimi anni nella Nederlands Dans Theater, ha iniziato una carriera libera che gli stando grandissimi soddisfazioni.

Infine per quanto concerne la vita privata non è dato sapere se sia single o meno, visto che Toon è da sempre molto restio e riservato nel parlare della sua vita sentimentale.