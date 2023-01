Toon Lobach, chi è/ Il ballerino freelance nato ad Amsterdam nel 1997

Toon Lobach, chi è il ballerino olandese

Toon Lobach sarà uno degli ospiti di Danza con me, il programma di Roberto Bolle in onda questa sera 1° gennaio 2023 su Rai 1.Il ballerino è nato ad Amsterdam (Paesi Bassi) il 28 ottobre 1997. Nella sua città natale si respira arte e cultura, per il ballerino non è stato difficile entrare in contatto con il talento in giovane età. Toon ha raccontato che tutto è iniziato con il musical “Cats” che ballava sempre a casa della sua nonna. È stato chiaro ai suoi genitori che adorava la danza, per questo è stato iscritto in una piccola scuola di teatro musicale, ed è stato da lì che è cominciata la sua carriera.

Ha iniziato a ballare alla ” 5 Clock Class” diretta da Jocelyn Bergland. Nel 2013 è stato folgorato dagli “NDT” una compagnia di danza olandese. Dal primo momento che ha visto l’esibizione dei ballerini, si è posto un obiettivo: un giorno sarebbe entrato a far parte degli “NDT”. Nel 2015 ha frequentato i corsi estivi al “Nederlands Dans Theater – NDT”.

Toon Lobach: il primo incontro con Roberto Bolle

Nel 2017 Toon Lobach è entrato nella compagnia sotto la direzione di Fernando Hernando Magadan e Nancy Euverinck. Per tre anni ha danzato brani di Johan Ingen, Paul Lightfoot & Sol Leon, Juliano Nunes e molti altri. Nel 2020 la sua carriera ha preso una svolta decisiva, Toon si è ripreso la sua libertà di ballare ed è diventato un freelance, seguendo i suoi desideri. Pochi anni dopo e con molto sudore versato per la fatica, è riuscito a esaudire il suo sogno. Dal quel momento in poi questo brillante ballerino si esibisce nelle opere realizzate da famosi coreografi come Paul Lightfoot, Juliano Nunes e Alexander Ekman.

Sul profilo Instagram, Toon Lobach è seguito da 28,5 mila follower. Il ballerino posta alcuni video che lo ritraggono mentre esegue le sue coreografie. Toon sarà ospite di Danza con me il programma televisivo di Roberto Bolle. I due artisti si sono incontrati la scorsa estate, quando Toon è stato invitato da Bolle a chiudere al Teatro Antico di Taormina il suo tour “On Dance”.











