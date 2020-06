Top 10, 3a puntata/ Diretta e classifica: ospite d’onore Loretta Goggi

Dopo aver incolalto davanti ai teleschermi 3.803.000 spettatori pari al 19.1% di share con la seconda puntata, trasmessa venerdì scorso, Top 10 torna in onda oggi, venerdì 26 giugno, in prima serata su Raiuno, con il terzo appuntamento. Il nuovo show di Carlo Conti, attraverso una serie di classifiche, svela usi e costumi di oltre sessant’anni di storia dell’Italia. Anche questa sera saranno diversi gli anni protagonisti delle varie classifiche. In particolare si scoprirà i motivi delle discussioni tra moglie e marito, com’è cambiato il mondo del lavoro dagli anni ’60 a oggi, cosa si dimentica di più sugli autobus e sui treni. Non mancheranno, poi, le classifiche dedicate alla musica con quella dedicate alle Hit Parade dagli anni ’70 a oggi. Sarà una serata ricca di divertimento e musica, dunque, quella che regalerà Carlo Conti al pubblico di Raiuno.

SQUADRE ED OSPITI

Anche questa sera, ci saranno due prove pronte a sfidarsi. Da una parte ci sarà la squadra formata da Al Bano, Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, mentre la seconda da Enrico Brignano, Claudia Gerini, Giancarlo Magalli. Ospite della serata, invece, sarà Loretta Goggi che, intervistata da Carlo Conti, svelerà le sue classifiche raccontando anche aneddoti inediti della sua vita. Sarà così l’occasione per la grande artista anche di svelare cose inedite al pubblico. Ogni classifica, così come quelle di Loretta Goggi, saranno anticipare da immagini di repertorio molto emozionanti e che racconteranno anche le particolarità dell’anno a cui si riferisce la classifica stessa.

LA CLASSIFICA DEL PUBBLICO

Anche in questa terza puntata di Top 10, il pubblico avrà la possibilità di stilare la propria classifica. Dopo aver svelato quali sono le cose di cui hanno sentito particolarmente la mancanza durante la quarantena e i primi piatti preferiti della cucina italiana, questa sera, i telespettatori sveleranno il nome dell’attrice e dell’attore più amati. Ricordiamo che come tutti i programmi Rai, anche Top 10 può essere seguito in diretta su Raiuno on in streaming su Raiplay.





