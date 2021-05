Top 10, 5a puntata/ Diretta e ospiti: Max Pezzali, Al Bano e Romina Power

Top 10, anticipazioni e diretta quinta puntata 21 maggio

Venerdì 21 maggio, alle 21.25, Raiuno, dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, trasmette la quinta puntata di Top 10, lo show che svela come sono cambiati i gusti degli italiani nei vari decenni. Classifica dopo classifica, i telespettatori, oltre a capire se i propri gusti vengono rispecchiati dai sondaggi svelati da Carlo Conti, tornano indietro nel tempo. Ogni classifica, infatti, viene annunciata da un filmato con immagini di repertorio che raccontano le caratteristiche più importanti di un determinato decennio.

Al centro delle varie classifiche ci sono i gusti musicali, sportivi, commerciali, cinematografici, culinari e non solo. Non mancano, infatti, le classifiche più curiose come quella sui luoghi in cui si consuma il maggior numero di tradimenti. Anche questa sera, si sfideranno due squadra. Chi saranno i protagonisti di ciascuna squadra? Andiamo a scoprirlo.

Top 10: gli ospiti e i concorrenti della quinta puntata

Anche questa sera, nello studio di Top 10, si sfideranno alcuni dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Nella prima squadra ci saranno Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi mentre la seconda squadra sarà formata da Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. Come nelle precedenti puntate, anche oggi, Carlo Conti intervisterà alcuni ospiti che sveleranno la loro canzone del cuore, il piatto preferito attraverso filmati.

Non mancherà, poi, la classifica dedicata alle canzoni più vendute dagli ospiti. Dopo Zucchero, questa sera, protagonisti delle interviste di Carlo Conti saranno Max Pezzali e una delle coppie musicali più amate di tutti i tempi dal pubblico italiano ovvero Al Bano che ieri ha spento 78 candeline e Romina Power. Come sempre, al termine della puntata, la squada che avrà collezionato più punti porterà a casa la vittoria.

