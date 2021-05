Top 10, ultima persona/ Diretta e classiche: la hit parade del 1969

Ultima puntata con Carlo Conto con il su show “Top Dieci”: commento live

Le classifiche di Top 10, dopo l’ospitata di Antonello Venditti, vanno avanti ancora con la musica. Con un tuffo nel 1969, scopriamo la hit parade di quell’anno. Ai primi cinque posti troviamo Pernsiero d’amore di Mal (che è anche ospite a sorpresa in studio per esibirsi sul brano in questione), segue in quarta posizione c’è Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu. Terzo posto per Mina con Non credere. Al secondo posto troviamo invece Storia d’amore di Adriano Celentano. Al primo posto di questa classifica tutta musicale del 1969 troviamo George Moustaki con Lo straniero, disco più venduto di quell’anno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Carlo Conti, gaffe con Al Bano e Romina a Top Dieci/ "Bacio dopo Sanremo?". Lei...

La Top 10 di Antonello Venditti

Le classifiche di Top 10 vanno avanti con un ospoite speciale: Carlo Conti introduce infatti Antonello Venditti. Il cantante svela subito di avere una canzone nel cuore: “Che fantastica storia è la vita credo che sia tra le mie tre canzoni, perché anche il periodo storico era perfetto.” Inizia allora la classifica. Ottavo posto per In questo mondo di ladri, settimo per Alta Marea, sesto posto per Sotto il segno dei pesci. Si continua così con le top cinque che sono le due squadre a dover indovinare. Tra le cinque canzoni ‘top’ di Venditti ci sono: Sara, Ci vorrebbe un amico, Amici mai, Ricordati di me e Notte prima degli esami. Al quinto posto c’è Amici mai, al quarto c’è Ricordati di me, terzo posto per Sara. Secondo posto per Ci vorrebbe un amico e primo posto per Notte prima degli esami. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Carlo Conti: “Covid ti cambia nel profondo”/ “Mesi difficili e stanchezza, ora...”

La classifica del 29 maggio 1983

La classifica tutta musicale del 29 maggio 1983, su cui si sfidano le due squadre dell’ultima puntata di Top Dieci, vede al quinto posto Twins con Face to face. Al quarto posto Culture Club con Do you really want to hurt me. Sul podio, al terzo posto, c’è Dario Baldan Bembo con Amico è. Al secondo posto troviamo Pippo Franco con Chì chì chi cò cò cò e al primo c’è Michael Jackson con Billie Jean, canzone sulla quale si scatena Max Giusti, imitando i passi della popstar. Si continua con una classifica dedicata ai proverbi più usati e al primo posto c’è “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, secondo posto invece “Chi fa da se fa per tre”. Terzo posto per ‘L’erba del vicino è sempre più verde” e quarto “Il buongiorno si vede dal mattino”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ROBERTA MORISE, EX COMPAGNA CARLO CONTI/ Oggi una nuova vita: lei felice con Giulio

Pacchisti contro principesse a Top dieci

Pacchisti contro principesse questa sera a Top 10. L’ultima puntata inizia con tre conduttori di Affari Tuoi contro tre donne belle e talentuose dello spettacolo e si inizia da una classifica che si concentra sulle canzoni più note e amate dello Zecchino d’Oro. Da Le tagliatelle di Nonna Pina a Il valzer del moscerino, si va dalla decima fino alla prima posizione. Si continua la sfida con una classifica tutta musicale del 29 maggio 1983. Al 10 posto c’è Shock the monkey di Peter Gabriel, poi troviamo Cube al nono e PH. D. all’ottavo. Troviamo David Bowie con Let’s dance al settimo posto e si continua con i Matia Bazar con Vacanze romane al sesto posto. Chi ci sarà alle prime cinque posizioni? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Top 10, ultima puntata 29 maggio: anticipazioni e diretta

Chiude questa sera questa nuova edizione di Top 10, il qquiz game condotto da Carlo Conti con in gara volti noti del mondo della Tv e dello spettacolo. Sarà una sfida tutta tra conduttori questa sera: Pupo, Flavio Insinna e Max Giusti, che giocheranno in gruppo accomunati dall’essere ex conduttori di Affari Tuoi, si preparano a sfidare tre donne dello spettacolo, ovvero Emanuela Aureli, Andrea Delogu e Caterina Balivo. Sarà sicuramente una sfida molto appassionante che regalerà al pubblico anche molte curiosità. Nel corso del programma, infatti, Carlo Conti, di classifica in classifica, spiegherà aneddoti e particolari. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Le classifiche di Antonello Venditti e Raf

Torna l’appuntamento con Top 10, lo show condotto da Carlo Conti e dedicato alle classifiche, musicali e no, che questa settimana va in onda di sabato e non di venerdì. Siamo infatti arrivati all’ultima puntata di questa edizione e, per l’occasione, Conti avrà l’occasione di avere come ospiti speciali di cantanti italiani molto amati: Antonello Venditti e Raf. A loro il conduttore farà prima una breve intervista, chiedendo classifiche ‘personali’, poi si parlerà dei cinque brani più venduti o che più sono rimasti nella memoria della gente in questi anni. Le loro personali ‘hit parade’ si affiancheranno a quelle presentate di volta in volta dal conduttore, tra abitudini particolari e classifiche musicali degli anni ’70 e ’80. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ultima puntata per lo show di Carlo Conti

Dopo aver lasciato la prima serata del venerdì alla sfida amichevole tra la Nazionale Italiana di Roberto Mancini e San Marino, Carlo Conti torna in onda oggi, sabato 29 maggio, con l’ultima puntata della seconda edizione di Top 10, lo show dedicato alle classifiche rappresentative dei gusti degli italiani. Alle 21.25, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, Carlo Conti, insieme ai concorrenti di ciascuna squadra e a due ospiti illustri della musica italiana, darà vita ad una serata ricca di divertimento, di musica, di ricordi.

Dopo aver sfidato, nelle scorse settimane, prima Pio e Amedeo con Felicissima Sera e poi Ilary Blasi con l’Isola dei Famosi, questa sera sfiderà la finalissima di Champions League, trasmessa in diretta su canale 5. Lo show di Carlo Conti, tuttavia, può contare sulla presenza di un pubblico affezionato che, dopo aver apprezzato il programma nella scorsa stagione televisiva, l’ha seguito con affetto anche quest’anno. Chi saranno, dunque, i concorrenti delle due squadre di questa sera?

Gli ospiti e i concorrenti dell’ultima puntata di Top 10

Due squadre si sfideranno nell’ultima puntata di Top 10 con l’obiettivo d’indovinare i vari elementi che compongono ogni classifica. La prima, quella dei “pacchisti”, sarà formata dagli storici conduttori del programma “Affari tuoi” ovvero Max Giusti, Flavio Insinna, Pupo; la seconda squadra sarà quella de “Le principesse” e sarà composta da Caterina Balivo, Andrea Delogu, Emanuela Aureli. Ogni squadra, nel corso della serata, proverà a portare a casa la vittoria indovinando le varie classifiche con cui saranno svelati i gusti degli italiani nella cucina, nella musica, nel cinema, nello sport e così via. Ogni classifica sarà anticipata da un filmato con immagini di repertorio. Ospiti dell’ultima puntata, infine, saranno Antonello Venditti e Raf che si racconteranno ai microfoni di Carlo Conti attraverso le classifiche che hanno caratterizzato le loro vite. Non mancherà, inoltre, l’occasione per riascoltare alcuni dei loro più grandi successi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA