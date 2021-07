Top 11 Europei 2020/ Tre azzurri nella formazione Uefa, ma per le statistiche…

Finiti gli Europei 2020, è tempo di statistiche, premi e riconoscimenti individuali, come la Top 11 ufficiale stilata dalla Uefa, che ha indicato quella che sarebbe la formazione ideale di Euro 2020. In porta ecco naturalmente Gigio Donnarumma, che è stato premiato come migliore giocatore in assoluto degli Europei 2020 e di conseguenza è tra i pali della Top 11 dopo essere stato decisivo ai rigori della finale Italia Inghilterra. Nelle scelte della Uefa c’è un pareggio tra le due finaliste, come quello che avevamo avuto al 120′ della finale di ieri sera a Wembley: per l’Italia oltre a Gigio Donnarumma abbiamo infatti Giorgio Chiellini a guidare la difesa e un eccellente Federico Chiesa, che dagli ottavi di finale in poi ha impressionato tutti. L’Inghilterra invece ha Harry Maguire che fa coppia con Chiellini in difesa, Luke Shaw come terzino sinistro e Raheem Sterling al fianco di Chiesa sulla trequarti. Possiamo notare che la Spagna semifinalista curiosamente non ha giocatori nella Top 11, mentre la Danimarca è molto ben rappresentata dall’atalantino Joakim Maehle che completa la difesa a quattro e da Kasper Dolberg che completa la trequarti. Abbiamo poi tre “singoli”: la coppia mediana di centrocampo è infatti formata nella Top 11 Uefa degli Europei 2020 dal francese Paul Pogba e dallo svizzero Granit Xhaka, mentre in attacco abbiamo prima punta il capocannoniere Cristiano Ronaldo, naturalmente per il Portogallo.

TOP 11 EUROPEI 2020: LE SCELTE DELLA UEFA E LE STATISTICHE…

Naturalmente scelte come quelle della Top 11 Uefa degli Europei 2020 sono sempre destinate a far discutere. Tanto per fare l’esempio più celebre: in attacco Cristiano Ronaldo preferito a Patrik Schick (o anche ad Harry Kane) è scelta tecnica o mediatica? Vista la qualità dei gol del ceco e l’efficacia dell’inglese – che ha segnato tutti i suoi gol nella fase ad eliminazione diretta – la scelta avrebbe potuto essere differente, e magari a centrocampo Jorginho e/o almeno uno spagnolo ce li avremmo visti molto bene invece della strana coppia Pogba-Xhaka, che comunque a loro volta hanno giocato bene a livello individuale. Se però uno volesse affidarsi alle statistiche per andare sul sicuro, dovrebbe fare i conti con il fatto che nel calcio i numeri non dicono tutta la verità. Qui prendiamo come esempio il portiere: per le statistiche il migliore è evidentemente colui che subisce meno gol e quindi Jordan Pickford, ma davvero si può pensare di tenere fuori Donnarumma? Comunque, le statistiche elaborate a partire dall’algoritmo Opta ci darebbero questa squadra: Pickford in porta; in difesa Kyle Walker, Leonardo Bonucci, John Stones e Joakim Maehle, l’unico confermato rispetto alla Top 11 Uefa, con un curioso scambio di italiani e inglesi (da una parte Chiellini con Maguire e Shaw, dall’altra Bonucci con Walker e Stones); a centrocampo tanti saluti a Pogba e Xhaka, ecco Jorginho e Marco Verratti insieme a Pedri (in questo caso ci convince di più Opta); infine in attacco Patrik Schick con Kasper Dolberg e Raheem Sterling. Qui sarebbero quattor inglesi, tre italiani, due danesi e uno a testa per Spagna e Repubblica Ceca…

TOP 11 UEFA EUROPEI 2020 (4-2-3-1): Donnarumma; Maehle, Chiellini, Maguire, Shaw; Pogba, Xhaka; Sterling, Chiesa, Dolberg; Cristiano Ronaldo.

TOP 11 STATISTICHE OPTA (4-3-3): Pickford; Walker, Bonucci, Stones, Maehle; Pedri, Jorginho, Verratti; Dolberg, Schick, Sterling.

