Top 5 Classifica Sanremo 2024 Prima Serata/ Pronostici: podio femminile con Bertè, Annalisa e Angelina Mango

Top 5 Classifica Sanremo 2024: i primi pronostici

Martedì 6 febbraio, in prima serata su Raiuno, parte ufficialmente la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Durante la prima serata, sul palco del Teatro Ariston, si esibiscono tutti e 30 i cantanti in gara. Prima ancora del primo ascolto, tuttavia, i bookmakers hanno già svelato i primi pronostici puntando tutto sulle donne. Su 30 cantanti in gara, sono solo nove le artiste in gara e, stando alle prime impressioni, nonostante siano numericamente di meno rispetto agli uomini, potrebbero essere proprio le donne ad occupare il podio.

Secondo gli esperti per la Sisal, a contendersi il primo posto in classifica dovrebbero essere Loredana Bertè, Annalisa e Angelina Mango, tutte quotate a 3,00. Un riconoscimento importante per le tre artiste che, dopo il primo ascolto, hanno anche convinto i giornalisti. Tuttavia, la sorpresa potrebbe essere davvero dietro l’angolo e a soffiare il podio ad una delle tre artiste citate potrebbe essere un’altra donna.

Top 5 Classifica Sanremo 2024: le quotazioni

Subito dopo Loredana Bertè, Annalisa e Angelina Mango, secondo gli esperti della Sisal, gli artisti più quotati per occupare il secondo posto sono i Negramaro Emma, Geolier e Diodato tutti quotati 9,00. Per il terzo posto, invece, non c’è storia e il più accreditato secondo i bookmakers è Dargen D’Amico quotato a 12. Per il quarto posto, invece, sono in corsa i The Kolors,

Mahmood, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso che si giocano a 16. A chiudere la TOP 5 della serata ci sarebbe Il Volo che, per il ritorno sul palco del Teatro Ariston, promette sorprese.

Per la vittoria del Festival, invece, Annalisa sembrerebbe non avere rivali. La sua vittoria è quotata a 3. Tuttavia, a soffiarle la vittoria potrebbero essere due giovanissimi come Angelina Mango e Geolier la cui vittoria è rispettivamente quotata a 5,00 e 6,00.











