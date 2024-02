Top 5 Classifica Sanremo 2024, quarta serata/ Pronostici podio: sorpresa Geolier con Annalisa e Mango

La classifica Sanremo 2024, Top 5 della quarta serata

Dopo la terza serata che ha confermato Angelina Mango tra le protagoniste indiscusse dei Top 5 classifica Sanremo 2024, cambiano le quote per il vincitore del Festival di Sanremo 2024, ma le favorite restano due e allieve di Amici arrivate al Teatro Ariston con gli occhi di tutti puntati addosso restano sempre Angelina Mango e Annalisa. Entrambe, secondo gli scommettitori saliranno sul podio e, probabilmente, sarà una delle due a vincere e a volare in Svezia per l’Eurovision 2024. Ma non va dato per scontato Geolier che con la sua canzone in napoletano continua a conquistare giorno dopo giorno la critica e sempre più telespettatori.

La vittoria di Angelina Mango è così quotata a1,20 da Better, 1,25 da Snai e 1,27 da Sisal. Non sono molto diverse le quote per Annalisa la cui canzone “Sinceramente” sta già diventando un tormentone. La vittoria di Annalisa è quotata a 1,60 da Better, 1,65 da Snai e 1,66 da Sisal. La grande sorpresa del Festival di Sanremo 2024, tuttavia, si chiama Geolier. Dopo aver conquistato il primo posto dei Top 5 della seconda serata, aumentano per il rapper napoletano le possibilità di conquistare il Festival. La vittoria di Geolier è così quotata a 1,35 da Snai e Better e a 1,40 da Sisal.

Top 5 classifica Sanremo 2024: gli outsider

Ci sono nomi in gara al Festival di Sanremo 2024 che potrebbero essere gli outider e salire a sorpresa sul podio dei top 5 della classifica Sanremo 2024. Il primo nome da non trascurare è sicuramente quello di Alessandra Amoroso, alla sua prima partecipazione. La cantante salentina, con la canzone “Fino a qui”, potrebbe salire sul podio e beffare uno dei grandi favoriti. La Amoroso è quotata tra 16,00 e 25,00 ma con il peso del televoto, tutto potrebbe accadere. Il nome che potrebbe trionfare all’Ariston e mettere d’accordo pubblico, radio e sala stampa è quello di Loredana Bertè la cui vittoria è quotata a 7,50 da Sisal, a 8,00 da Gold Bet e a 10 da Snai.

Occhio anche a Irama quotato a 9,00 da Sisal e Gold Bet e a 10,00 da Snai. Il televoto, tuttavia, potrebbe anche premiare Ghali la cui vittoria è quotata tra 16,00 e 20,00. Molto difficile, invece, la vittoria per nomi che sono comunque amatissimi come Emma, Negramaro, Mr. Rain, Gazzelle e Sangiovanni,