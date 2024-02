TOP 5 CLASSIFICA SANREMO 2024, SECONDA SERATA/ Pronostici: Angelina Mango ‘insidia’ Loredana Bertè

Classifica Sanremo 2024, Top 5 seconda serata: Angelina Mango ‘outsider’

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha da poco acceso i motori ma in molti staranno già pensando alle possibili variazioni in classifica e dunque alla top 5. Il primo appuntamento con la kermesse ci ha proposto una Loredana Bertè scoppiettante, al punto da raggiungere con merito la prima posizione del podio. L’impressione generale, considerando che questa sera si esibiranno solo 15 artisti, è che la cantautrice potrebbe trovarsi ancora come capolista anche dopo la seconda serata di Sanremo 2024.

La classifica della seconda serata di Sanremo 2024, come accennato, sarà ‘viziata’ dall’assenza di metà degli artisti in gara. Un fattore nevralgico sarà sicuramente l’incidenza del televoto del pubblico e della giuria delle radio: vedremo dunque se Angelina Mango e Annalisa riusciranno a recuperare terreno verso il primo posto, in particolare la prima. (agg. Valerio Beck)

Top 5 Classifica Sanremo 2024: i pronostici per la seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024, in onda oggi, mercoledì 7 febbraio, regalerà la seconda classifica dando conferme sui nomi che si contenderanno realmente la vittoria. La prima classifica di Sanremo 2024 stilata dalla sala stampa ha confermato quelli che erano i pronostici degli esperti dando il primo posto a Loredana Bertè e mettendo sul podio altre due favorite come Angelina Mango e Annalisa. I top 5 della sala stampa della prima serata del Festival di Sanremo hanno premiato anche Diodato e Mahmod.

Questa sera, però, la classifica cambierà sicuramente non solo perché si esibiranno solo 15 artisti tra quelli in gara ma anche perché a votare sarà il pubblico con il televoto e la giuria delle radio. In attesa di conoscere la nuova classifica di Sanremo, i bookmakers, tra i cantanti che si esibiranno questa sera, prevedono un testa a testa tra Loredana Bertè e Annalisa.

Top 5 Classifica Sanremo 2024: le quotazioni per la seconda serata

Secondo gli esperti della Sisal, Loredana Bertè resta la favorita per la seconda classifica di Sanremo 2024. La regina del rock italiano è anche la probabile vincitrice del premio Lucio Dalla a quota 1,57. La sua quota come vincitrice è data invece a 7,50. Tuttavia, questa sera, il primo posto in classifica, potrebbe andare anche ad Annalisa che è favorita per la vittoria, insieme ad Angelina Mango: entrambe, infatti, sono quotate a 3,50.

Dopo la prima performance sul palco del Teatro Ariston, salgono le quotazioni di Diodato che è quotato a 16,00. A chiudere la top 5, secondo gli esperti, è Mahmood quotato a 20. Per ora, dunque, stando alle quotazioni degli esperti, non dovrebbero esserci grandi sorprese anche se il televoto potrebbe cambiare tutto.













