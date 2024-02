Top 5 Classifica Sanremo 2024, Terza serata/ Pronostici: Alessandra Amoroso sul podio

Top 5 classifica Sanremo 2024: Alessandra Amoroso grande sorpresa?

Dopo la scalata di Geolier che ha portato a casa il primo posto della Top 5 della seconda serata, anche la Top 5 della classifica di Sanremo 2024 della terza serata potrebbe regalare importanti sorprese al pubblico stando alle previsioni degli esperti. Tra i cantanti che si esibiranno questa sera sul palco del Teatro Ariston, infatti, la vera sorpresa della finale potrebbe essere Alessandra Amoroso che è quotata a 1,85 per piazzarsi nella top 5 della classifica di Sanremo 2024. La quota sale leggermente a 5,00 per piazzarsi tra i primi tre.

Non dovrebbe esserci, invece, nessuna sorpresa per Angelina Mango che, non solo resta una super favorita per la vittoria finale del Festival, ma è super quotata anche per portare a casa il primo posto della Top 5 della classifica di Sanremo 2024. Angelina Mango è quotata a 1,08 per piazzarsi nella top 5 e a 1,30 per piazzarsi tra i primi tre.

Top 5 classifica Sanremo 2024: tutti i pronostici della terza serata

Oltre ad Alessandra Amoroso e Angelina Mango, a piazzarsi nella top 5 della terza serata del Festival di Sanremo 2024 potrebbero essere i Negramaro il cui piazzamento tra i primi cinque è quotato a 3,50. Da non trascurare, invece, un eventuale piazzamento in top 5 di Diodato quotato a 3,00.

Infine, tra i nomi più caldi che potrebbero conquistare la fiducia del pubblico e della giuria della radio piazzandosi nella top 5 spunta quello di Mr. Rain quotato a 7.50 ma occhio anche a Ghali e Sangiovanni per il peso del televoto. La top 5 della terza serata, dunque, potrebbe rivoluzionare ancora il voto della sala stampa della prima serata.

