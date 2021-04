Top dieci, prima puntata/ Diretta e classifiche: Giorgia e Rita Pavone ospiti

Top dieci, anticipazioni prima puntata

Dopo il successo ottenuto con la prima edizione, venerdì 23 aprile, in prima serata su Raiuno, torna in onda Top dieci, lo show dedicato ai gusti degli italiani e che lo scorso anno ha rappresentato il punto di ripartenza della Rai dopo il lockdown. Attraverso varie classifiche, Carlo Conti, immancabile padrone di casa, insieme ai propri ospiti, ripercorrerà i vari decenni della storia italiana ricordando gusti e costumi del nostro Paese. Rispetto allo scorso anno, la seconda edizione di Top dieci sarà più ricco. La scenografia sarà leggermente diversa e, sul palco, ad animare la serata, ci sarà anche un corpo di ballo. Nel corso delle sei serate, ci saranno anche degli ospiti a sorpresa che stupiranno i telespettatori che saranno coinvolti nello show attraverso i social con cui potranno esprimere i propri gusti e ricordare il passato attraverso ricordi e aneddoti che il conduttore racconterà in puntata.

Gli ospiti e le classifiche di Top dieci

In ogni puntata di Top dieci si sfidano due squadre formate da tre componenti che hanno un legame tra loro. Le due squadre che giocheranno questa sera sono composte da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, e da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci dall’altra. I componenti delle due squadre si sfideranno per scoprire classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni. Non mancheranno, poi, i sondaggi per scoprire gusti e costumi degli italiani. Ogni classifica sarà anticipata da una clip che racconterà l’anno di riferimento. Al termine della serata vincerà la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti. Il momento speciale della serata sarà l’intervista che Carlo Conti farà ai propri ospiti e che si racconteranno attraverso la canzone del cuore, i luoghi preferiti e i momenti più importanti della carriera. A raccontarsi in un modo così speciale, questa sera, saranno due grandi artiste della musica italiana: Giorgia e Rita Pavone.

