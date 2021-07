Top Dieci, replica 16 luglio/ Anticipazioni e ospiti: Pieraccioni e Patty Pravo

Questa sera, venerdì 16 luglio, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la replica della seconda puntata della prima edizione di “Top Dieci”, il varietà condotto da Carlo Conti. “Dj si rimane per sempre e l’invenzione di top dieci ne è un classico esempio”, ha detto il conduttore a Radio Deejay facendo riferimento ai suoi inizi come conduttore radiofonico. Nel corso della puntata due squadre, composta ciascuna da 3 personaggi del mondo dello spettacolo, si sfidano su classifiche di ogni genere legate alla cultura italiana: top ten musicali, classifiche del cinema, dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani. I protagonisti della seconda puntata sono “I talentuosi” e “I siciliani”.

Top Dieci: i protagonisti della seconda puntata

La squadra de “I talentuosi” è composta da Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi, la squadra de “I siciliani” è composta da Nino Frassica, Diletta Leotta, Cristiano Malgioglio. Il loro compito è quello di riempire tutte le posizioni di diverse “hit parade”, vince la squadra che al termine della serata ha totalizzato il maggior numero di punti. Ospiti speciali della serata sono Patty Pravo e Leonardo Pieraccioni, grande amico di Carlo Conti. I due si sono conosciuti nel 1982 durante lo show comico “Un ciak per artisti domani”. La seconda puntata della prima edizione di “Top dieci” è andata in onda la prima volta il 19 giugno 2020 e ha conquistato 3.803.000 spettatori pari al 19.1% di share.

