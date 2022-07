Top Dieci replica 3a puntata, Carlo Conti/ Anticipazioni: ospiti Nannini e Spagna

Anticipazioni Top Dieci, 3a puntata in replica su Rai 1

Questa sera, venerdì 8 luglio, alle 21.25 su Rai 1 torna l’appuntamento Top Dieci, programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti. Dal 24 giugno scorso la rete ammiraglia Rai sta riproponendo le repliche della seconda edizione del varietà e, seguendo l’ordine, questa sera dovrebbe andare in onda la terza puntata, trasmessa in prima visione il 7 maggio 2021. Ciò vuol dire che a sfidarsi saranno la squadra delle Tre Grazie, composta da Ubaldo Pantani, Lucia Ocone e Giorgio Panariello, e quella delle Divine, composta da Alba Parietti, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio. La puntata è ricca di ospiti che proporranno alle due squadre la loro personale classifica: Gianna Nannini propone una classifica dei suoi successi più amati, Fausto Leali e Ivana Spagna si esibiscono per per la top 10 dedicata ai tormentoni del 1987.

Top Dieci: ospiti, classifiche e vincitori

Top Dieci, nella puntata in replica oggi 8 luglio 2022 su Rai 1, ci propone molte classifiche divertenti e interessanti. Si parte con la classifica dei nomignoli amorosi e si passa poi a parlare di cosa accadde il 7 maggio di 44 anni fa. Ospite anche gli Homo sapiens che cantano “Bella da morire”. Nella seconda manche le due squadre giocano a indovinare i regali della lista di nozze più richiesti nel 1983. Spazio anche a una classifica dedicata a Giorgio Panariello e i suoi personaggi e una delle hit di Orietta Berti. Infine si parla dei mestieri maschili più sexy e delle hit di Adriano Celentano. A vincere la puntata sono le Divine con un punteggio di 46 a 40. Ricordiamo che la puntata in questione e tutte le altre di questa edizione di Top Dieci sono disponibili su Raiplay.

