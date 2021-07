Top Dieci replica/ Anticipazioni e ospiti 9 luglio: Massimo Ranieri e Roberto Mancini

A partire da oggi, venerdì 9 luglio, Rai 1 ripropone le quattro puntate della prima edizione di “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti. L’appuntamento di stasera andrà in onda a partire dalle 22.00 per lasciare spazio allo speciale di Techetechetè dedicato a Raffaela Carrà. Dopo l’interruzione de “La Corrida”, in seguito alla pandemia di COVID-19, Carlo Conti ha proposto questo nuovo varietà. Nel corso di ogni puntata due squadre, composta ciascuna da 3 personaggi del mondo dello spettacolo, si sfidano su classifiche di ogni genere legate alla cultura italiana: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla TV alla storia. I nomi delle squadre sono collegati ad un elemento particolare che accomuna i concorrenti. I protagonisti della prima puntata sono “I Principi Abusivi” e “I Don Matteo”.

Top Dieci: i protagonisti della prima puntata

La squadra de “I Principi Abusivi” è composta da Serena Autieri, Christian De Sica e Alessandro Siani, protagonisti del film “Il principe abusivo” del 2013. La seconda squadra è, invece, formata da Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Flavio Insinna protagonisti della fortunata serie tv “Don Matteo“. Gli ospiti speciali della puntata di “Top dieci” sono Massimo Ranieri e Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana che domenica affronterà l’Inghilterra nella finale di Euro2020. La squadra che al termine della puntata avrà totalizzato il maggior numero di punti indovinando le posizioni corrette delle hit parade sarà proclamata vincitrice. La prima puntata della prima edizione di “Top dieci” è andata in onda il 14 giugno 2020 e ha conquistato 3.969.000 spettatori pari al 19.2% di share.

