Top model aggredita: sassate in faccia e abiti strappati/ Milano, arrestato 35enne

Una top model, impegnata a Milano per la Fashion Week, è stata aggredita da due uomini mentre si trovava in zona Porta Venezia. L’episodio risale alla serata di lunedì 21 febbraio 2022 ed è avvenuto precisamente in via Tadino, dove si è consumato il tentativo di rapina del cellulare ai danni della ragazza. Uno dei due assalitori, Y.W., 35enne di origini marocchine, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della polizia locale. Come riporta il “Corriere della Sera”, tutto ha avuto luogo alle 20.50 all’incrocio con via San Gregorio, dove la donna, modella per grandi maison di moda, è stata avvicinata dai due malintenzionati mentre si trovava con tre amici, due ragazze e il fidanzato di una di esse.

A un certo punto “il rapinatore è fuggito, prima di ricomparire poco dopo con un’altra persona. Nelle mani: sassi. Il primo uomo è tornato ad aggredire la modella: le ha strappato i vestiti, l’ha strattonata e scaraventa contro il muro, probabilmente l’ha anche colpita allo zigomo con una pietra, mentre allungava le mani verso la tasca posteriore dei pantaloni per prendere il telefono cellulare che aveva adocchiato durante la precedente aggressione. Il complice, invece, si è lanciato su una delle amiche e l’ha spinta a terra”.

TOP MODEL AGGREDITA A MILANO: L’INTERVENTO DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE EVITA IL PEGGIO

Immediatamente, i quattro assaliti, inclusa la top model aggredita, hanno cominciato a gridare a squarciagola e le loro urla hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia della polizia locale, che in quel frangente si trovava in servizio per i controlli in zona Porta Venezia.

Il CorSera scrive che è stato “immediato l’intervento di tre agenti: il primo aggressore è stato bloccato mentre ancora era sulla vittima, mentre il secondo è riuscito a scappare. Y. W., senza documenti e incensurato, dopo le testimonianze raccolte sul posto dai vigili è stato portato nel carcere di San Vittore”.

