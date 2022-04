Topic/ Anche l’Italia conquistata dal famoso dj tedesco. Fidanzata? Un mistero…

Topic è un cantante che ha fatto dei tormentoni estivi e delle canzoni di successo ed è un dj molto amato e uno dei più famosi della Germania, ma anche di altri paesi. Lo potremo apprezzare stasera a Battiti Live il viaggio della musica. Tra i grandi tormentoni che ci sono stati nell’estate del 2020 c’è stata la canzone Breaking Me e l’ha realizzato insieme a un cantante svedese chiamato A7S. In Germania, Australia, Nuova Zelanda, Belgio, Austria, Italia e nel Regno Unito ha vinto il disco d’oro. Il disco di platino invece in Portogallo e in Canada. È riuscito a conquistare l’Italia con alcuni pezzi, tra cui il singolo Breaking me che è diventato un tormentone estivo e ha suonato con A7S. La sua prima uscita risale nel 2014 con una collaborazione con Jona Stelle, ovvero Light it up.

Topic è autore di Breaking me, ovvero un tormentone dell’estate dell’anno 2020. Il suo nome vero è Tobias Topic ed è nato il 23 marzo del 1992 in Germania, precisamente a Solingen, città dove vive attualmente; il suo segno zodiacale è Ariete. Lui è un produttore discografico, un dj e un musicista che ha avuto molto successo nel suo paese, ma anche in altri. Chi è la sua fidanzata, è impegnato? Guardando il suo profilo Instagram si vede subito in tante foto una bellissima donna vicino a lui, di cui però non si conosce il nome. Da parte di Topic ci sono tanti commenti dolci e cuoricini, ma non si sa nulla sull’identità della sua dolce metà e che lo ha fatto innamorare.

Sembra che l’artista preferisca essere riservato e non voglia parlare per niente della sua vita privata, in quanto parla solamente della sua carriera e della musica. Il suo primo album in studio è stato Miles, uscito nel 2015 e il pezzo Home, con Nico Santos ed è stato il primo a oltrepassare le classifiche mondiali. In Australia e in Germania ha avuto il disco di platino e in Australia ha raggiunto l’undicesima posizione. Il brano che ha pubblicato con una cantante americana chiamata Ally Brooke si chiama PerfectTopic

