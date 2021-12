Topo al Grande Fratello Vip 2021/ Video: avvistato alle spalle di Gianmaria Antinolfi

Topo al Grande Fratello Vip: il video virale sui social

Avvistato un topo nella casa del Grande Fratello Vip 6. Negli scorsi giorni Gianmaria Antinolfi aveva raccontato il suo incontro indesiderato con un topo, che gli è saltato addosso mentre stava entrando in confessionale: “Apro la porta del confessionale, in mezzo alle piramidi, mi salta proprio addosso. Mi ha proprio guardato. E poi ha iniziato a scappare in tutta la casa”, ha detto l’imprenditore a Soleil Sorge. Nelle ultime ore sta circolando un video sui social: Gianmaria si trova in giardino mentre alle sue spalle passa un topolino. “È ossessionato da Gianmaria il topo”, ha scritto un utente su Instagram. E ancora: “È il nuovo concorrente mi sa che questa edizione la vince lui” e “Sicuramente il topo è l unico concorrente non pagato a mettere tutti d’accordo e a creare più dinamiche”, hanno commentato con ironia due fan. Clicca qui per vedere il video

Alessandro Basciano dubbi su Sophie Codegoni: coppia in crisi?/ "Ma siamo compatibili?”

I precedenti avvistamenti nella casa

Non è la prima volta che un topo riesce a entrare tra le mura di Cinecittà. In questa edizione, infatti, già ad ottobre gli inquilini lo avevano visto aggirarsi per la cucina. Alcun vip, come Ainett Stephens e Jessica Selassié, aveva urlato terrorizzati: “Che schifo“. Manila Nazzaro, invece, aveva esclamato: “Ma è un topolino di campagna“. Anche nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip si erano verificati episodi simili. “Ammetto che a un certo punto sono comparsi due topi di campagna provenienti dal giardino. Il più piccolo è sparito subito, mentre quello mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia”, aveva raccontato la contessa Patrizia De Blanck in un’intervista al settimanale Nuovo, dopo essere uscita dalla casa.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari conferma flirt Giucas Casella/ "Ero in trance e nun me so’ accorta?"Delia Duran positiva al Covid salta GF Vip?/ La smentita: "Tampone negativo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA