Topo fotografato all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia/ Era di una giovane paziente

Decisamente bizzarra la vicenda che ha visto un topo venire immortalato nella sala d’aspetto del Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, in Liguria. Un ratto, come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal sito dell’Ansa, è stato fotografato presso il nosocomio, e subito si è gridato allo scandalo, associando il roditore ad un degrado della stessa struttura ospedaliera. In realtà l’animale non arrivava dalla strada, o dalle fogne, bensì da un paziente dello stesso ospedale, precisamente una giovane spezzina.

Alessia Pifferi, Diana morta prima dell'abbandono?/ Legali "Reato potrebbe cambiare…"

A seguito di lunghe verifiche fatte da CDS, scattate subito dopo che la foto è divenuta virale, è appunto emerso che il topo appartenesse ad una paziente a cui era particolarmente legato. Ed in effetti, come sottolineato anche dai media, quella foto non ha mai convinto del tutto, visto che il piccolo topolino appariva in piedi, con le zampe appoggiate alla porta che separa la sala d’attesa dalla zona del triage, ed era soprattutto molto curato.

Linda Moberg, massacrata di botte dal marito/ “Mi ha lasciato in una pozza di sangue”

TOPO ALL’OSPEDALE DI LA SPEZIA: L’ASL 5 NON INTRAPRENDERA’ ALCUNA AZIONE

Non sembrava quindi, ad un primo impatto, il classico ratto di strada, e soprattutto, lo stesso animale non appariva per nulla intimorito dall’ambiente circostante, leggasi una sala d’aspetto di un pronto soccorso, un luogo tipicamente rumoroso, frequentato e molto illuminato. In seguito alla piacevole scoperta, è emerso che molto probabilmente il topo non è l’unico esemplare che accompagna la ragazza, ed inoltre, lo stesso è risultato molto educato e addestrato: risponde infatti ai richiami della paziente e lo segue ovunque.

Giorgia, figlia Valeria Fabrizi: "Mamma la mia miglior amica"/ "La morte di papà..."

L’Asl 5 Spezzino aveva effettuato subito le opere di derattizzazione dopo aver scoperto il roditore, ma evidentemente l’operazione è risultata essere inutile visto che l’animale, come detto sopra, è pulito e domestico. La stessa Asl ha spiegato che non intende intraprendere alcuna azione nei confronti della giovane spezzina, che pare abbia introdotto il suo caro amico durante un turno notturno. La cosa certa è che il topo è divenuto davvero famoso da qualche ora a questa parte visto che la sua foto è apparsa su tutti i social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA