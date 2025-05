Ci sarà anche Topo Gigio all’Eurovision, ma non sul palco con Lucio Corsi, come auspicato. Sarà, infatti, uno dei protagonisti della kermesse musicale per quanto riguarda l’Italia, ma non sarà “fisicamente” sul palco. Quale sarà, allora, il ruolo del simpatico topolino che ha fatto la storia della televisione italiana? Topo Gigio sarà lo spokesperson della Rai: sarà lui a comunicare i punti della giuria italiana. Il pupazzo, intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’Italia all’Eurovision, che si è svolta a Milano, in via Asiago, ha parlato proprio ai giornalisti della stampa presenti. “Sono molto emozionato ad essere il primo Topo che partecipa a una conferenza stampa” ha affermato il simpatico Topo Gigio.

BigMama, polemica con Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest 2025?/ Finalmente svelata la verità

“Ho deciso di essere vicino a Lucio anche in questa avventura eurovisiva, mamma mia” ha scherzato ancora il simpatico topolino, che ha fatto una battuta anche sul fatto che la conferenza fosse in via Asiago: l’Asiago, a detta di Topo Gigio, è uno dei suoi formaggi preferiti! Scherzi a parte, il topolino che ha fatto la storia della televisione italiana sarà dunque all’Eurovision, con enorme gioia anche da parte di Lucio Corsi, che in collegamento da Basilea ha spiegato anche quali sono i suoi progetti.

Lucio Corsi al Concerto del 1 Maggio, chi è / Ha una fidanzata? La rivelazione e quel rumors che fa discutere

Topo Gigio all’Eurovision. E Lucio Corsi canterà in italiano

Nella conferenza stampa di presentazione dell’avventura italiana all’Eurovision, ha parlato non solamente Topo Gigio. Anche Lucio Corsi, in collegamento da Basilea, ha confermato tutta la sua felicità nel prendere parte alla kermesse. Il secondo posizionato a Sanremo ha spiegato inoltre che canterà in italiano per “mettere al centro la canzone, il discorso sulle parole, sulla musica, sugli strumenti”. Sul palco con lui non ci sarà Topo Gigio ma ci sarà Tommaso Ottomano, suo collaboratore da tanti anni. Lucio userà i sottotitoli per il testo della canzone in modo da far passare più facilmente il messaggio. “Spero di fare un nell’Eurovision” ha concluso Lucio Corsi, che ha spiegato come non sia lì per vincere ma per divertirsi.