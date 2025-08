Chi è Topo Gigio, il simpatico topolino antropomorfo che dal 1959, anno della sua creazione, ha ottenuto un successo straordinario

Chi è Topo Gigio: le caratteristiche del simpatico topolino

Topo Gigio è alto circa 20 centimetri ed è antropomorfo: le sue sembianze sono dunque quelle di un umano. Dopo l’esordio nella trasmissione “Serata di gala”, Topo Gigio ha ottenuto numerosissimi successi. Nel 1974, ad esempio, ha presentato “Canzonissima” insieme a Raffaella Carrà, mentre per tantissimi anni è stato la spalla di Cino Tortorella nello Zecchino d’Oro. Al contest musicale per bambini ha preso parte anche nel 2005, per pi tornare nel 2017 al fianco di Carlo Conti. Nel febbraio del 2025 è stato invece il primo personaggio non umano a salire sul palco di Sanremo: ha cantato al fianco di Lucio Corsi.

Amatissimo da grandi e piccini, Topo Gigio è in grado di far riconnettere gli adulti con la propria infanzia, con i ricordi più intimi e profondi. E, i bambini, lo amano ancora oggi in maniera straordinaria: un successo davvero intramontabile ormai da quasi settant’anni.

Come è nato Topo Gigio

Il personaggio di Topo Gigio fa parte della cultura italiana. Legato profondamente al mondo televisivo, il simpatico topolino antropomorfo è stato creato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura, in collaborazione con Guido Stagnaro, regista. Inizialmente Topo Gigio avrebbe dovuto prendere parte alla sola trasmissione televisiva “Serata di gala” ma con il tempo il successo è stato talmente ampio che in poco tempo il simpatico topolino è arrivato a fare comparse in tantissime trasmissioni, approdando anche allo Zecchino d’Oro, diventandone parte.

È stato, inoltre, anche protagonista di trasmissioni straniere, come “The Ed Sullivan” negli Stati Uniti. Da non dimenticare poi neppure le sue esperienze sanremesi: solamente pochi mesi fa Topo Gigio ha calcato il palco dell’Ariston insieme a Lucio Corsi, cantando con lui “Nel blu dipinto di blu”, nella serata delle cover. Un successo enorme, dunque, quello di Topo Gigio, che ha inoltre ispirato libri, fumetti e cartoni animati con lui come protagonista.