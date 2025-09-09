Chi è Topo Gigio, il simpatico topolino creato da Maria Perego e Federico Caldura nel 1959? Da "Serata di Gala" è diventato un must della tv

Topo Gigio è protagonista di più di settant’anni di storia della televisione italiana. Nato nel 1959, dall’idea di Maria Perego e Federico Caldura insieme a Guido Stagnaro, Topo Gigio inizialmente era stato creato per una specifica trasmissione televisiva, Serata di Gala. A degli la voce, inizialmente, fu il grande Domenico Modugno, il primo a impersonificare il simpatico topolino, che poi per oltre quarant’anni è stato doppiato da Peppino Mazzullo. Topo Gigio, che è appunto un simpatico animaletto dall’aspetto antropomorfo, è alto circa venti centimetri e ha un corpo piccino con due grandi orecchie un po’ sproporzionate. Dal punto di vista caratteriale, invece, Topo Gigio è dolce, romantico, innocente e molto ironico. È inoltre un portatore di pace e pura simpatia.

Tornando alla storia di Topo Gigio, che lo ha reso un personaggio televisivo amatissimo nel mondo, il simpatico topolino ben presto ha conquistato il pubblico, tanto da uscire presto dal solo contenitore per il quale era nato, ovvero il programma Serata di Gala. Negli anni Sessanta, infatti, sono stati realizzati addirittura dei film che lo vedono come protagonista, come Le avventure di Topo Gigio. Per non parlare poi del grande successo che ebbero i fumetti con protagonista il topolino. Nel 1974 ha addirittura presentato Canzonissima al fianco di Raffaella Carrà, ma il grande successo lo ha ottenuto con lo Zecchino D’Oro.

Topo Gigio, chi è: nel 2025 protagonista di Sanremo

Topo Gigio negli anni Ottanta è stato protagonista dello Zecchino d’Oro in diverse edizioni. È stato infatti a lungo la spalla di Cino Tortorella nel programma musicale dedicato ai bambini, ottenendo una popolarità ancor più grande. Nel 2007 è tornato all’interno del contenitore dello Zecchino d’Oro insieme a Carlo Conti. Negli anni Duemila, il topolino è stato utilizzato anche dalla Mediaset dopo la firma del contratto da parte di Maria Perego. Nel 2025, il suo nome è tornato in auge per via della scelta di Lucio Corsi di salire con lui sul palco di Sanremo nella serata delle cover: insieme hanno cantato “Nel blu, dipinto di blu”.