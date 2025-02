Sul palco dell’Ariston, per la serata delle cover, abbiamo visto passare grandi artisti. Annalisa, Cristiano De André, i Neri per Caso, Frah Quintale e tanti altri: tra questi anche uno inaspettato fino a poche settimane prima… Ovvero Topo Gigio. Il simpatico topo ha cantato insieme a Lucio Corsi, che si è classificato poi secondo nella gara di Sanremo 2025. I due hanno cantato insieme sulle note di “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Una scelta non casuale quella del cantautore: proprio Modugno, infatti, fu il primo a prestare la voce a Topo Gigio. Dunque la decisione di portarlo all’Ariston e una canzone iconica della musica italiana, “Nel blu dipinto di blu”, anche conosciuta come “Volare”, è stata ben ponderata da Lucio Corsi che ha voluto omaggiare proprio il grande Modugno.

Ma chi è Topo Gigio e cosa sappiamo sulla sua storia che parte negli anni Cinquanta? Il personaggio è stato creato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura per la trasmissione “Serate di gala”. Grazie al successo ottenuto il topolino è presto arrivato a partecipare ad altre trasmissioni come “Canzonissima” ma soprattutto lo “Zecchino d’oro”. Proprio al programma musicale dedicato ai bambini, Topo Gigio è stato per anni utilizzato come spalla fissa di Cino Tortorella e di Memo Remigi in altri programmi. Nel 2025 ha partecipato al Festival di Sanremo con Lucio Corsi nella serata delle cover: si tratta del primo personaggio non umano a prendere parte alla kermesse canora con questo ruolo. I due insieme si sono classificati al secondo posto.

Topo Gigio, chi è: i grandi artisti che gli hanno prestato la voce

Le voci di Topo Gigio si sono alternate negli anni. Il primo a prestarla è stato proprio Domenico Modugno, dal 1959 al 1960. È stata poi la volta di Peppino Mazzullo, che per più di quarant’anni ha dato vita al simpatico topino: è stato infatti la voce dal 1961 al 2006. Dopo Davide Gambolino, è stato il turno di Leo Valli.