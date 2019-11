Topo Gigio, morta la creatrice Maria Perego/”Ambasciatrice della creatività italiana”

Maria Perego è morta all’età di 95 anni. L’autrice televisiva e mamma di Topo Gigio si è spenta proprio in queste ore ad un mese dalla sua ultima apparizione tv a Le Ragazze. Proprio nella trasmissione di Rai3 l’attrice ha raccontato qualcosa della sua vita e della nascita del suo “bambino” nato ormai ufficialmente sul finire degli anni ’50. Ad annunciare la morte di Maria Perego è stato Alessandro Rossi, amministratore della Topo Gigio Srl che ha etichettato la Perego come ambasciatrice della “creatività italiana” nel mondo. Lei stessa ha ammesso che il suo Topo Gigio è sbarcato negli Usa, poi è stato chiamato in Spagna, in Inghilterra e addirittura in Giappone e “ogni tanto tornava in Italia”. Proprio in questi giorni si stava preparando per il ritorno di Topo Gigio su Rai Yoyo ma Rossi ha stupito tutti annunciano la morte della sua mamma: “La signora è stata una eccezionale ambasciatrice della creatività italiana. Topo Gigio sembrava prendere vita dalle sue mani e con lei ha viaggiato nei paesi di tutto il mondo. È stata una infaticabile lavoratrice e fino alla fine ha lavorato su nuovi progetti, l’ultimo dei quali è la nuovissima serie a cartoni animati su Topo Gigio che verrà prossimamente trasmessa da Rai Yoyo. Ci mancherà moltissimo”.

LA PARTECIPAZIONE DI MARIA PEREGO A LE RAGAZZE

L’ultima apparizione di Maria Perego è stata proprio a Le Ragazze dove ha raccontato che Topo Gigio avrà sempre un futuro elencando così i numeri che fa sui social e su YouTube e dicendo di sì: “Sono una ragazza degli anni 40, sono nata nel ’23, io amavo molto mio nonno che faceva un grande spettacolo di marionette, con luci, cambiamenti di scena, era meraviglioso come rappresentava quelle favole. Un giorno c’era una grande atmosfera al mio risveglio, la mamma piangeva, e questo mi commuove, il nonno era morto…”. L’attrice poi ha raccontato dell’arrivo al teatro e dell’amore per il marito: “Sono entrata nella giovinezza e mi sono iscritta ad una scuola di arte drammatica e mi è servito troppo, i pupazzi hanno bisogno di una recitazione più caricata dell’attore. Sono arrivata a teatro, ero ben voluta e lì ho conosciuto mio marito Federico che aveva un’intelligenza straordinaria che mi ha fatto innamorare ma era un po’ strano. Un giorno lui mi disse ‘sono un fobico’ e non posso salire sul vaporetto e poi ebbi modo di scoprire che era una cosa molto seria. Proprio la fobia lo uccise con un infarto…”. Clicca qui per vedere il video integrale della sua intervista.

