Topo sotto il letto di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip?/ Video choc: qualcosa si muove

Nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip? Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video in cui sembra vedersi un topo nella stanza blu dove dormono Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Le immagini non sono nitidissime, però si scorge sulla sinistra dello schermo qualcosa che si muove vicino al letto dell’influencer milanese e che potrebbe realmente trattarsi di un roditore. “Ma è una nutria! Che schifo GF ma meno male che bisogna disinfettare tutto per il Covid, fossi l’Ats interverrei”, scrive un utente. Alcuni fan, invece, ipotizzano che sia una piuma del vestito di Giulia Salemi: “Si vede che c’è una piuma sopra il letto che quando Tommy alza la coperta cade giù e svolazza. Non c’è alcun topo che esce da sotto” e “È il batuffolo del vestito di Giulia che era sul letto e cade quando Tommy alza le coperte e vola… ricordatevi che c’è anche l’aria condizionata”.

C’è un topo nella casa del Grande Fratello Vip?

Se si trattasse davvero di un topo, non sarebbe il primo avvistato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La contessa Patrizia De Blanck affermò di averne visti due nella camera che le era stata affidata dalla produzione per assicurarle un po’ di privacy, avendo una certa età: “Ad un certo punto sono comparsi due topi… Il più piccolo è scomparso subito, mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia a lungo. Non capisco proprio perché tutti hanno paura dei topi, io li trovo così carini”. Già un mese fa Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli avevano parlato di un presunto animaletto che si aggirava per la camera blu. Anche in altre edizioni del reality show sono stati “avvistati” dei topi, generando le più svariate reazioni da parte dei concorrenti.

STO URLANDOOOOO

ESCE UN TOPO DA SOTTO IL LETTOOOOOOOO AIUTOOOOO#GFVIP pic.twitter.com/yAvTmBXpJj — Rosy Di Carlo (@realrosydc) February 14, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA