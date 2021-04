Tor Vergata, in 40 per vaccino: chiuso per Pasqua/ Tra loro anche anziana di 100 anni

Caos vaccini anche nel Lazio. Al Policlinico universitario di Tor Vergata nel giorno di Pasqua è accaduto qualcosa di clamoroso e che inevitabilmente finisce purtroppo per rallentare la campagna vaccinale. Una quarantina di cittadini, che avevano effettuato la prenotazione del vaccino al sistema regionale, si sono presentati intorno alle ore 15, con tanto di ricevuta, al centro vaccinale dell’ospedale, ma lo hanno trovato a sorpresa chiuso. Eppure i cittadini tre giorni fa avevano ricevuto via sms la conferma della prenotazione. Il centro vaccinale, però, era chiuso, quindi gli addetti erano tutti a casa e nessuno ha fornito alcuna spiegazione ufficiale. L’ospedale ha poi fatto sapere che la responsabilità sarebbe della Regione Lazio.

I responsabili del centro vaccinale, stando a quanto riportato dal Tgcom24, il Recup regionale aveva preso un appuntamento sbagliato, in quanto la domenica pomeriggio sono chiusi. Quindi, quando si sono accorti che c’erano delle prenotazioni hanno chiesto al Recup regionale di riprogrammare gli appuntamenti. Ma ciò evidentemente non è avvenuto, visto che le persone ieri non sono state vaccinate a causa di questo grosso errore.

CENTENARIA IN ATTESA DI VACCINO PER ORE

Dovrebbero però sottoporsi alla vaccinazione martedì. Quel che è evidente è che qualcosa è andato storto, anche rispetto a quanto dichiarato dalla Regione Lazio, che non solo aveva annunciato vaccinazioni a tamburo battente, ma ne aveva previste anche nei giorni festivi. E quel che fa rabbia, soprattutto alle quaranta persone che si erano presentate invano al centro vaccinale, è la mancanza di comunicazione. Nessun cartello all’ingresso, nessun addetto a dare spiegazione, nessun avviso, mail o lettera. L’unica persona presente era una guardia giurata che però non era a conoscenza della situazione, quindi non poteva fornire loro alcun tipo di informazione.

Tra le persone rimaste in attesa per ore prima di andar via anche una signora di 100 anni che si era recata a Tor Vergata col nipote, il quale ha raccontato la sua disavventura ai microfoni di Leggo: «C’era solo un vigilante che poi ci ha messo in contatto con uno della direzione sanitaria, anch’egli a casa a mangiare. Se ne riparla dopo Pasquetta, apparentemente martedì perché domani immagino staranno ancora impegnati con la colomba».



