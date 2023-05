Tori Bowie è morta/ Campionessa d’atletica, soffriva di depressione: aveva 32 anni

Il mondo dell’atletica mondiale è in lutto perché Frentorish “Tori” Bowie è morta oggi, mercoledì 3 maggio 2023, all’età di soli 32 anni. Le ragioni della morte non sono al momento note, ma Tori Bowie soffriva da tempo di depressione. La sprinter statunitense, fino a tre stagioni fa una delle principali campionesse dell’atletica leggera americana, è stata trovata morta a casa sua a Clermont, in Florida, nella notte tra ieri e oggi.

Nata e cresciuta a Sand Hill, in Mississippi, Tori Bowie cominciò con le gare scolastiche nel salto in lungo per poi abbracciare anche i 100 e 200 metri mostrando grandissime qualità. Il primo grande acuto fu il terzo posto e quindi la medaglia di bronzo sui 100 metri ai Mondiali di Pechino del 2015, poi ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016 Tori Bowie fu argento nei 100 metri alle spalle della giamaicana Elaine Thompson, bronzo nei 200 metri e oro nella staffetta 4×100 con gli Usa, per una tripletta di medaglie da favola.

TORI BOWIE È MORTA: DALLE VITTORIE ALLA DEPRESSIONE

Le stagioni più felici per Tori Bowie proseguirono fino all’anno successivo, quando la sprinter statunitense fece una doppietta d’oro vincendo sia i 100 metri sia la 4×100 ai Mondiali di atletica 2017 a Londra. I suoi primati personali sono ai primi posti delle liste all time: 10”78 nei 100 ai Mondiali di Doha nel 2019, 21”77 nei 200 metri e 6 metri e 91 nel lungo. Il 4 giugno dello scorso anno aveva provato a riprendere le competizioni dopo un lungo stop ma dopo un modesto 23”60 sui 200 a un meeting in Florida aveva deciso di ritirarsi.

La depressione già serpeggiava, adesso purtroppo è arrivata la notizia più brutta. La morte di Tori Bowie è stata annunciata sui social anche dalla sua agenzia, la Icon management: “Abbiamo perso una cliente, una cara amica, una figlia e una sorella. Tori era una campionessa e un vero raggio di sole”. La campionessa mondiale in carica dei 100, Shelly Ann Fraser-Pryce, ha scritto invece sui social: “Ho il cuore spezzato per la famiglia di Tori Bowie. Una grande avversaria e una fonte di luce. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con me. Riposa in pace”.











