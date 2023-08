Tori Spelling, ricoverata in ospedale/ Il doloroso sfogo dell’attrice

Tori Spelling ricoverata in ospedale: che succede all’attrice?

Attrice di fama mondiale, Tori Spelling fa preoccupare non poco i fan nel mondo, dal momento che sono virali online le immagini del suo ricovero e il post-ospedaliero, uniti allo sfogo dell’artista sulla lontananza da casa. Dopo aver ammesso a mezzo social di sentire molto la mancanza dei figli, Tori Spelling finisce tra le pagine del web journal Page Six, per le immagini della sua uscita dall’ospedale presso cui veniva ricoverata pochi giorni fa: “lividi sul viso e su entrambe le braccia, è apparsa sconvolta e instabile”, fa sapere la fonte giornalistica del post-recovery, a corredo della testimonianza fotografica.

Trattasi del gossip sulle condizioni di salute dell’artista di fama internazionale, paparazzata in condizioni piuttosto forti, immagini che destano preoccupazione generale nel web alla luce del filmato che rende testimonianza social delle stesse.

Tori Spelling é ricordata soprattutto come una tra le protagoniste di Beverly Hills 90210, e oggi appare con il viso visibilmente tumefatto. Lontani sembrano i giorni del successo della star di Beverly Hills 90210, dal momento che lei finisce al centro dell’attenzione mediatica, quando é immortalata seduta su una sedia a rotelle e viene accompagnata vicino all’auto con cui lascia poi l’esterno dell’ospedale.

Spelling sembra non voler specificare il motivo del suo ricovero, ma fino a pochi mesi fa ha dovuto segnare un andirivieni numerose volte via ospedale, insieme ai suoi figli, a causa delle infezioni provocate dalla muffa che avrebbe infestato la sua abitazione, tanto da compromettere la salute della famiglia. La fonte giornalistica del gossip del momento vedrebbe la celebrity in condizioni non positive.

Tori Spelling colpita dalla muffa?

Le ultime indiscrezioni farebbero pensare che il sopraggiunto problema di salute di Tori Spelling possa essere in qualche modo provocato dalla muffa con cui si sarebbe vista costretta a convivere in un camper, in cui pare lei abbia abitato insieme ai cinque figli.

E in uno stato di dominio pubblico diramato via social l’artista rivelava nel mezzo del ricovero di sentirsi nostalgica della sua vita quotidiana, una volta finita sul letto dell’ospedale: “Quarto giorno qui e mi mancano così tanto i miei figli -faceva sapere nelle ore più buie del problema di salute che l’ha travolta, la star -.Sono grata e orgogliosa dei miei figli, forti, coraggiosi, resistenti e gentili nel profondo, che rimangono positivi qualunque cosa si presenti sulla nostra strada”.

