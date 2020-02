Torino, 3 sorelle impiccate/ “Truffate da avvocati”: nel 2015 tentarono già suicidio

Un dramma enorme, un possibile raggiro dietro alla scelta estrema, un ritrovamento macabro; sono state ritrovate impiccate tre sorelle a Carmagnola, provincia di Torino. Le prime due in un casolare di Castrellero, la terza in un appartamento di via Vinoso: l’orrore colpisce una famiglia piemontese con le tre sorelle di 68, 67 e 54 anni che già nel 2015, spiegano su la Stampa e Fanpage, tentarono il suicidio ma furono quella volta fermate per tempo. Si chiamano Piera, Valeria e Gabriella Ferrero e sono stati i carabinieri a trovarle impiccate, nello stesso giorno, nei due diversi luoghi della strage: secondo quanto riportato dagli inquirenti, questa mattina gli inquilini dell’edificio di Via Vinovo hanno avvertito i carabinieri perché avevano visto un corpo penzolare dal balcone dell’appartamento. Giunti poi sul posto, la seconda tragica scoperta: in tasca di Piera Ferrero è stato ritrovato un biglietto in cui la donna spiegava di aver deciso per quell’ultimo estremo gesto perché aveva trovato poche ore prima nel casolare di loro proprietà le altre due sorelle morte impiccate.

TRIPLO SUICIDIO A TORINO: LE POSSIBILI CAUSE

I militari si sono allora precipitati nel casolare per controllare quanto fosse avvenuto e purtroppo tutto è stato confermato e verificato: anche Valeria e Gabriella Ferrero si erano suicidate, forse tra la sera di ieri e questa mattina all’alba. Al momento secondo le prime piste messe in atto dai carabinieri – spiega La Stampa – gli inquirenti si concentrano su una presunta truffa subita dalle tre sorelle anni fa da due avvocati. Il motivo è presto che detto: nel 2015 le tre donne tentarono di togliersi la vita perché ridotte sul lastrico da una presunta truffa dei loro legali che avrebbe tolto loro praticamente tutti i risparmi di una vita. Piera, Gabriella e Valeria si trovavano a Valtournenche, in Valle d’ Aosta ma in quell’occasione furono un’altro comando dei carabinieri a fermarle in tempo prima che si potessero gettare da un muraglione nella frazione di Maen. Anche in quel caso tra l’altro, spiega Fanpage, due sorelle stavano per suicidarsi buttandosi già dal burrone mentre la terza venne fermata mentre in auto tentava di suicidarsi con i gas di scarico. Un dolore e una ferita che probabilmente, anzi quasi sicuramente, non venne mai superata fino all’estremo atto di quest’oggi.

