È un giallo ancora tutto da scrivere quello che si sarebbe verificato nella notte tra ieri ed oggi a Torino, nel quartiere periferico a Nord di Barriera di Milano dove un 43enne di origini cinesi è stato trovato senza vita all’interno dell’abitazione che condivideva con un altro cinese al civico 43 di via Lauro Rossi, all’interno di una palazzina popolare: una caso di cronaca nera che si inserisce all’interno di un quartiere da tempo definito problematico di Torino nel quale si è verificata anche un rissa tra spacciatori nel tardo pomeriggio odierno all’interno di un parchetto comunale; senza dimenticare che sempre qui – peraltro sulla medesima via Lauro Rossi, ma al civico 12 – a San Valentino un uomo aveva provato ad uccidere la compagna a martellate.

A scoprire il corpo privo di vita del 43enne cinese – arrivato a Torino da qualche mese lasciando la sua famiglia in Cina, ipoteticamente per lavorare – sarebbe stato il suo unico coinquilino preoccupato di non aver sentito alcun movimento dalla sua stanza nelle ore mattutine: aperta la porta, avrebbe trovato l’amico già privo di vita con evidenti ferite da coltello al petto e la stanza completamente soqquadro e sporca – dai pavimenti al soffitto – di sangue.

Il vicino di casa del 43enne morto a Torino: “Alle 4 di notte ho sentito gridare ‘aiuto'”

Una chiamato il 122, i Carabinieri di Torino sono immediatamente giunti sul posto ma non hanno potuto far altro che constare l’avvenuto decesso del 43enne contattando il coroner: per ora non si sa nulla sulle generalità dell’aggressore, con l’ipotesi principale che quasi certamente lo conoscesse dato che l’avrebbe accolto all’interno dell’abitazione nella quale non sono stati notati segni di effrazione; e mentre neppure l’arma del delitto è stata trovata sulla scena, è scattata una vera e propria caccia all’uomo che passerà anche attraverso l’analisi delle possibili telecamere di sicurezza dell’area.

Sentiti dai vari quotidiani di Torino, quasi tutti gli inquilini del palazzo hanno negato di aver sentito qualsiasi rumore sospetto, salvo delle urla che nella palazzina sarebbero tutt’altro che rare; mentre solamente il dirimpettaio del 43enne cinese trovato morto – la cui camera da letto confina con quella della vittima – ha detto di aver sentito qualcuno “gridare ‘aiuto, aiuto’ vero le quattro e mezza di questa notte” seguite da “un sacco di casino, come se spostassero dei mobili”, ma dato che “qua di liti se ne sentono in continuazione” non ci avrebbe dato troppo peso.