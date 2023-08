TORINO, 5 OPERAI INVESTITI E UCCISI DA TRENO REGIONALE/ Falciati a 160 km/h, due illesi

Una strage quella avvenuta nella notte fra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto 2021, in provincia di Torino: un treno regionale ha travolto e ucciso cinque operai in località Brandizzo, a circa un chilometro di distanza dalla stazione ferroviaria. Il treno stava viaggiando a circa 160 km/h quando ha falciato cinque persone poco prima della mezzanotte, tutti operai di una ditta di Borgovercelli, in provincia di Vercelli. Con loro anche altri due colleghi che sono stati solamente sfiorati dal convoglio e che di conseguenza sono rimasti illesi.

Maltempo Lombardia, 235 mln di euro di danni all'agricoltura/ Mantova e Cremona zone più colpite

Soccorso in stato di choc invece il macchinista, che è stato visitato da un’ambulanza e poi rispedito a casa: assieme a lui in cabina vi era un collega. Secondo quanto riferito da RaiNews attraverso il proprio sito, gli operai erano al lavoro sulla sostituzione di alcuni metri di binari nei pressi della stazione quando è passato un treno merci che trasportava una dozzina di vagoni proveniente da Alessandria con destinazione Torino. “Rfi esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti” ha fatto sapere attraverso una nota, Rete ferroviaria italiana (Rfi), aggiungendo che “erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna” e che “un treno non in servizio commerciale ha investito alcuni operai”.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, treno regionale investe e uccide 5 operai nel torinese

TORINO, TRENO TRAVOLGE 5 OPERAI: IL COMMENTO DEL SINDACO DI BRANDIZZO

“Cinque di loro – si legge ancora – sono deceduti. La dinamica di quanto accaduto – viene precisato – è al vaglio delle autorità competenti e di Rete ferroviaria italiana”.

Il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, ha commentato: “E’ una tragedia. Non è da escludere che possa essersi trattato di un errore di comunicazione, in ogni caso servirà attendere l’esito delle indagini. Al momento non si conosce l’identità delle vittime, ma non si tratta di nostri concittadini”. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Chivasso e la polizia ferroviaria.

Serpente a due teste in valle Scrivia a Genova/ L'esperto: "Le due teste sono autonome e possono attaccarsi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA