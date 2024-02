Torino: 50 anarchici assaltano volante della polizia/ Video: ferito un agente, danneggiate alcune auto civili

Torino: 50 anarchici assaltano volante della Polizia

Nella serata di mercoledì 28 febbraio un gruppo composto da circa 50 anarchici e autonomi riunitisi a Torino hanno assaltato una volante della Polizia parcheggiata davanti alla Questura. La scena, immortalata da alcune telecamere di sorveglianza è attualmente oggetto di indagine per ricostruire l’identità dei rivoltosi, poi fuggiti rapidamente dall’area dopo una breve colluttazione con alcuni agenti accorsi verso l’auto.

I 50 anarchici che a Torino hanno assaltato la volante della Polizia si sarebbero, secondo quanto ricostruito, riuniti poco prima dell’assalto con un piccolo corteo di protesta contro il fermo di un uomo di nazionalità marocchina avvenuto la notte scorsa. Questo è stato sorpreso a scrivere alcune frasi contro la Polizia su di un muro e sarà trasferito a giorno in un centro per il rimpatrio in attesa dell’estradizione. Comunque, l’assalto alla volante della Polizia di Torino da parte dei 50 anarchici non avrebbe causato alcun danno contro l’auto, ma un agente è stato ferito e ricoverato in ospedale. Cinque manifestanti sono state bloccate e trattenute, mentre il resto del corteo ha proseguito verso il centro danneggiando, sul percorso, alcune auto civili in sosta o in transito.

Marrone: “A Torino clima di impunità per gli antagonisti”

Secondo l’assessore regionale Maurizio Marrone, l’assalto da parte degli anarchici di Torino alla volante della Polizia non sarebbe avvenuto a caso “nella città dove il sindaco avvia la regolarizzazione dei centri sociali antagonisti“. Nel capoluogo piemontese, ha concluso in una nota firmata anche da Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fdi alla Camera, “si è purtroppo creato un clima di impunità che rafforza le strategie della tensione e l’arroganza degli antagonisti”.

Immediate, dopo l’assalto alla volante della Polizia di Torino da parte degli anarchici, anche le reazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e del ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Le istituzioni si sono schierate dalla parte della Polizia, sottolineando che l’accaduto è sintomatico del clima di violenza che si è creato ed accenutato nell’ultimo periodo, condannando fermamente il gesto.

Solidarietà totale agli agenti di #polizia aggrediti da questi violenti a #Torino. Queste immagini sono inaccettabili. Mi auguro vengano presi immediatamente provvedimenti nei confronti dei responsabili! — Alessia Morani (@AlessiaMorani) February 28, 2024













