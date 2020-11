Torino, a 100 all’ora col monopattino/ Sequestro e multa da 1000 euro per 40enne

Un 40enne ha preso una multa record dopo essere sfrecciato a velocità folle con il proprio monopattino. La notizia giunge di preciso da Moncalieri, noto comune dell’hinterland di Torino (Piemonte), ed è stata ripresa da numerose testate online in queste ultime ore, fra cui Repubblica e il Fatto Quotidiano. Nel dettaglio, l’uomo stava sfrecciando a ben cento chilometri all’ora, e di conseguenza, una volta fermato dalla polizia municipale, è scattata la pena pecuniaria nonché il sequestro dello stesso mezzo, assolutamente fuorilegge. Il 40enne ha successivamente spiegato di aver comprato il proprio monopattino online, spendendo ben 1000 euro, senza però tenere conto delle specifiche dello stesso veicolo; il due ruote aveva infatti una potenza di 2 kilowatt, e in Italia questi tipi di mezzi sono assolutamente vietati in quanto, sia per velocità di punta, quanto per i “cavalli”, sono da equiparare in tutto e per tutto ad un motorino.

TORINO, 100 ALL’ORA COL MONOPATTINO: LE “PREGHIERE” DEL PROPRIETARIO

Di conseguenza il monopattino, anche se leggero e pieghevole, andrebbe immatricolato e targato così come qualsiasi altro mezzo motorizzato. Ovviamente diversa la situazione per i classici monopattini elettrici che abbiamo visto sfrecciare numerose nelle nostre città soprattutto negli ultimi mesi, e che non superano una velocità contenuta di 25 chilometri all’ora. Una volta che il mezzo è stato sequestrato, il suo proprietario è stato costretto a tornare a casa con un taxi, nonostante abbia provato a convincere le forze dell’ordine, almeno a non sequestrargli il mezzo: “L’ho pagato caro, non potete portarmelo via”. Peccato però che a nulla siano valse le sue “preghiere”, anche perchè la pena di 1000 euro è quella che scatta in automatico quando si guida un mezzo senza assicurazione. Da quanto emerso sembra che la municipale di Moncalieri avesse già ricevuto da giorni segnalazioni di un monopattino troppo veloce, e ieri è riuscita a fermarlo. 1.000 euro per comprare il mezzo più 1.000 di multa, non proprio un acquisto azzeccato…



